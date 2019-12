Governo | Cdm alle 20 | a odg Alitalia

**Governo : riunione ministri Pd prima di Cdm** : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Il ministro della Cultura e capodelegazione Pd al governo, Dario Franceschini, riunirà prima del Cdm, alle 19 e 30, i ministri dem. Si apprende da fonti Pd. L'articolo **Governo: riunione ministri Pd prima di Cdm** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Alitalia : su tavolo Governo ipotesi dl per prestito ponte subito in Cdm** : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di governo, questa sera, al vertice sul Mes in corso a Palazzo Chigi, verrà discussa anche l’ipotesi di varare subito in Cdm – già in quello di domani o in un altro Consiglio dei ministri in settimana – un decreto ad hoc per Alitalia, per consentire ai commissari l’utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte stanziati con il dl fiscale. E questo ...

C'è l'intesa tra Governo e Regioni sull'autonomia. Boccia : "Ora legge quadro in Cdm" : “Ok da tutte le Regioni, ora il testo in Cdm”: così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia sul testo sull’autonomia al termine della conferenza Stato-Regioni. “E’ importante la condivisione del testo con tutte le Regioni, il testo andrà in consiglio dei ministri”.“Se lo facciamo, lo facciamo in maniera condivisa. Se vogliamo non perdere tempo e siamo tutti d’accordo, lo ...

**Ex Ilva : in Cdm non ci sarà scudo - Governo aspetta esito vertice Mittal** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarà lo scudo penale nel Cdm di giovedì, il Consiglio dei ministri fissato appena 24 ore prima del nuovo faccia a faccia tra il governo e i Mittal dopo la decisione del colosso franco-indiano di mollare l’ex Ilva. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, spiegano fonti di governo, prima di togliere ...

Governo : Cdm impugna due leggi regionali Marche e Sardegna (2) : (Adnkronos) – Sul fronte marchigiano, invece, il Cdm ha deliberato di impugnare la legge della Regione Marche “n. 29 del 18 settembre 2019, recante ‘Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del Css’, in quanto una norma, riguardante le distanze minime per la collocazione di impianti di combustione di combustibili solidi secondari derivanti da rifiuti, viola la competenza statale in materia di ...

Governo : Cdm impugna due leggi regionali Marche e Sardegna : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato undici leggi delle Regioni e ha quindi deliberato di impugnarne due, una della Regione Sardegna e l’altra delle Marche.Nello specifico, si legge nella nota diramata dopo il Cdm, si tratta della “legge della Regione Sardegna n. 16 del 16 settembre 2019, recante ‘Seconda ...

Governo : iniziato Cdm - all’odg anche stato emergenza Venezia : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi, con circa un’ora e mezza di ritardo, il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno c’è la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della Regione Veneto colpiti dal maltempo, con piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio Venezia. Il Governo dovrà pronunciarsi anche sulla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della ...

Ilva - Conte : «Governo non rischia». Il Cdm slitta alla settimana prossima. Scudo penale - stop a emendamenti : All'indomani del primo passo concreto di ArcelorMittal verso l'addio all'Italia (la società franco-indiana ha depositato in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto...

Governo : Cdm convocato oggi alle 17 : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Il consiglio dei ministri è convocato in data odierne, alle ore 17.00 a palazzo Chigi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Questo l’ordine del giorno: Decreto legislativo su norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica (Presidenza – Affari regionali). Decreto del presidente della Repubblica su ...

Governo : Conte - ‘non presi parte a cdm su Golden Power - presiedeva Salvini’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Per evitare qualsiasi tipo di conflitto d’interesse “non presi parte alla seduta del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2018, nel corso della quale fu esaminata la questione. Preciso che l’intera seduta del Consiglio dei ministri fu presieduta dall’allora vice presidente e ministro dell’Interno, Matteo Salvini”. Lo precisa il premier Giuseppe Conte, ...

Governo : da Cdm via libera a dl terremoto : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al dl terremoto, un provvedimento per velocizzare la ricostruzione nelle zone del Centro Italia -Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche – messe in ginocchio dal sisma.

Governo - Conte incontra Di Maio e poi i partiti della maggioranza prima del Cdm : Rimane alta la tensione all'interno della maggioranza e in modo particolare tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, i quali nel corso di questa mattina hanno avuto un faccia a faccia a Palazzo Chigi, dopo il dibattito di questo weekend. Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni di alcune agenzie di stampa, il meeting con il ministro degli Esteri rientra in una precisa ...