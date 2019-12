Gli eventi astronomici più importanti di Dicembre | dalla “Cometa di Natale” all’eclissi

Sport in tv oggi (lunedì 2 dicembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere Gli eventi in streaming : Riprende una nuova settimana di Sport e di eventi. Questo lunedì 2 dicembre fari puntati sull’assegnazione del Pallone d’Oro al Teatro Chatelet di Parigi, che premierà il miglior calciatore del mondo. Fari puntati poi sui Mondiali dei 49ed e dei Nacra 17 di vela ad Auckland, nonché sulla Serie A e sulla Serie B di calcio con i cosiddetti “Monday Night”. Sport in tv oggi (lunedì 2 dicembre): orari e palinsesto completo. ...

Tuturano - presentati Gli eventi per il Natale : ci saranno anche i mercatini : Ormai in quasi tutte le città italiane si respira l'aria del Natale, che ormai è prossimo ad arrivare. In ogni dove si organizzano iniziative particolari, che allietano grandi e bambini in questo particolare periodo dell'anno. E così, anche nella piccola frazione di Tuturano, che si trova ad una decina di chilometri da Brindisi, si stanno preparando eventi per festeggiare non solo le feste natalizie ma anche l'anno che verrà. Lo ha reso noto ...

Immacolata in Toscana : fra Gli eventi dell'8 dicembre il Mercato nel Campo e Desco a Lucca : Profuma di Natale la maggior parte degli eventi per l'Immacolata in Toscana 2019! Per la data di domenica 8 dicembre è previsto lo svolgimento di appuntamenti tradizionali quali il Mercato nel Campo a Siena, la sempre attesa e applaudita accensione dell'albero di Natale a Firenze, i caratteristici Mercatini di Natale a Caldana, ma per il giorno che dà il via al periodo natalizio sono in programma anche tante altre manifestazioni a carattere ...

Sport in tv oggi (domenica 1° dicembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere Gli eventi in streaming : oggi domenica 1° dicembre ci aspetta una giornata ricca eventi Sportivi in programma: si corre il GP di Abu Dhabi per chiudere il Mondiale F1, abbuffata di Sport invernali col superG maschile a Lake Louise e lo slalom femminile a Killington ma anche sci di fondo, combinata nordica, slittino, le sprint di biathlon; tantissimo calcio con i vari campionati nazionali, la Coppa del Mondo di ciclismo, la chiusura dei Mondiali di trampolino elastico e ...

Stelle cadenti - Solstizio d’Inverno e congiunzioni : Gli eventi astronomici del mese di Dicembre 2019 : Dicembre è il 12° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole passa dalla costellazione dell’Ofiuco a quella del Sagittario il 18. Ricordiamo che, nonostante le credenze popolari, Santa Lucia (il 13) non è “il giorno più corto che ci sia”: il giorno più ...

Sport in tv oggi (sabato 30 novembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere Gli eventi in streaming : Giornata lunga, intensa e a suo modo mondiale, quella che vedremo oggi nello Sport. Grandissimo spazio va alle discipline invernali, con tutte le Coppe del Mondo in pieno svolgimento: lo sci alpino è a Killington con il gigante femminile e a Lake Louise con la discesa maschile, lo sci di fondo, il salto con gli sci e la combinata nordica sono tutti riuniti a Ruka, lo short track a Nagoya, il biathlon a Oestersund, lo slittino a Lake Placid, il ...

Sport invernali oggi (30 novembre) : calendario - orari - programma e tv. La guida e tutti Gli eventi : oggi, sabato 30 novembre, sarà un’altra giornata ricca di Sport invernali: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali: si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione del circuito ...

Terremoti : i cavi in fibra ottica sottomarini utili anche per rilevare Gli eventi sismici : Secondo Nathaniel Lindsey dell’Università della California e il suo team di ricerca, è possibile utilizzare i cavi in fibra ottica per rilevare i Terremoti. I ricercatori hanno temporaneamente trasformato 20 km di cavi a fibre ottiche sottomarini esistenti in una serie di sensori sismici sul fondo dell’Oceano Pacifico: sono stati in grado di registrare un terremoto magnitudo 3.5 e hanno scoperto un nuovo sistema di faglie al largo ...

Casa Jazz e Auditorium - Gli eventi per il weekend : Roma- A Roma settimana di grande musica con importanti nomi internazionali a partire dagli Archive, il collettivo britannico nato nel 1994 a Londra da un’idea di Darius Keeler e Danny Griffiths, che approda il 3 dicembre all’Auditorium per festeggiare con i fan i suoi 25 anni di attivita’. Da non perdere l’1 dicembre la serata conclusiva del Roma Jazz Festival con Paolo Fresu alla tromba, Richard Galliano al bandoneon e ...

Sport in tv oggi (venerdì 29 novembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere Gli eventi in streaming : Un venerdì 29 novembre pieno di eventi Sportivi tutti da seguire. Di scena la F1 con la prima giornata di prove sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, poi la stagione invernale prenderà il via con decisione con le gare di Coppa del Mondo di combinata nordica e sci di fondo a Ruka e le prove cronometrate della discesa maschile di sci alpino a Lake Louise. Fari puntati anche sulla Coppa del Mondo di ciclismo su pista ad Hong Kong, senza ...

Sport in tv oggi (giovedì 28 novembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere Gli eventi in streaming : oggi, giovedì 28 novembre, sarà un’altra giornata ricca di Sport: protagonisti principali odierni saranno il calcio, in programma match di Europa League e Youth League, il basket, con le sfide di Eurolega, ed il beach soccer, che vedrà andare i quarti di finale dei Mondiali, tra le quali la sfida tra Italia e Svizzera. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, giovedì 28 novembre: 06:30 Golf, European Tour: Alfred Dunhill Championship ...

Sport in tv oggi (mercoledì 27 novembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere Gli eventi in streaming : oggi mercoledì 27 novembre ci aspetta una giornata ricca eventi Sportivi in programma: spettacolo assicurato con la serata di Champions League dove vedremo all’opera l’Inter contro il Lipsia e il Napoli nel big match contro il Liverpool, nel pomeriggio spazio al sorteggio dei tornei preolimpici di basket con l’Italia che attende di conoscere le sue avversarie, in serata anche la SuperLega e la Champions League femminile per ...

6° Premio ANPOE : riconoscimenti ai miGliori organizzatori di eventi : Si è svolta nella cornice dell’Hotel Simon di Pomezia la VI edizione del Premio ANPOE La Furrina, Oscar dei Produttori ed organizzatori di eventi. Quest’anno una edizione speciale poiché coincide con i 10 anni dell’Associazione. A presentare l’evento il Presidente Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici, vicepresidente e Direttore di eventiroma.com, che hanno aperto con la consegna di un riconoscimento speciale ad uno dei più acreditati uffici ...

Movimento delle sardine - il calendario deGli eventi e la mappa delle prossime manifestazioni : Il Movimento delle sardine continua a crescere e sono numerose le manifestazioni previste in Italia e all'estero. Il calendario degli eventi con tutte le prossime manifestazioni è disponibile attraverso una mappa in cui è possibile consultare il luogo e l'orario dell'evento della propria città. L'appuntamento più importante, di portata nazionale, è previsto a Roma il prossimo 14 dicembre.Continua a leggere