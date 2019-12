Gli Europei di nuoto del 2022 si faranno a Roma

Nuoto - assegnati a Roma Gli Europei 2022! Battute Kazan e Baviera - le date dell’evento : È ufficiale: Roma ospiterà i Campionati Europei 2022 di Nuoto! La Ligue Europeenne de Natation ha assegnato all’Italia la 36esima edizione della rassegna continentale di Nuoto, Nuoto di fondo, tuffi, tuffi da grandi altezze e Nuoto sincronizzato che andrà in scena dall’11 al 21 agosto del 2022. Il Bel Paese torna così ad organizzare un grande evento delle discipline acquatiche 13 anni dopo l’indimenticabile Mondiale del 2009, ...

Calcio - Roberto Mancini sull’Italia aGli Europei 2020 : “Siamo ottimisti - il gruppo è delineato. Poi se c’è lo Schillaci di turno…” : Svizzera, Turchia e Galles: sono queste le avversarie del gruppo A per l’Italia di Roberto Mancini nella prossima fase finale degli Europei 2020 di Calcio. Dal 12 giugno, con il match contro i turchi all’Olimpico di Roma, l’avventura della selezione del Bel Paese avrà inizio, con la speranza di arrivare fino in fondo (finale del 12 luglio a Londra). La compagine tricolore viene da un periodo molto positivo: le qualificazioni ...

Nuoto - i ranking europei 2019 in vasca corta : le graduatorie alla vigilia deGli Europei di Glasgow : Dal 4 all’8 dicembre al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow si farà sul serio per gli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. La rassegna continentale che, di fatto, chiuderà l’anno dal punto di vista internazionale è pronta per animare la scena e le attese per l’Italia sono diverse. La Nazionale azzurra, reduce dalla strepitosa prestazione dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) in vasca lunga, ha voglia di ...

Taekwondo - Europei categorie olimpiche : Simone Alessio sul podio! Due medaGlie anche in categoria junior per l’Italia : Allo Sport Ireland Campus di Dublino è andata in scena la seconda giornata degli Europei di Taekwondo dedicati alle categorie olimpiche. Oggi l’Italia ha fatto la voce grossa, sia tra i seniores con il bronzo di Simone Alessio (+80), che tra gli juniores con l’argento di Giada Halwani (-55) e il bronzo di Linda Cecchi (-55). Simone Alessio continua nella sua straordinaria annata: dopo lo storico oro ottenuto ai Mondiali di ...

Calcio - Europei 2020 : il tabellone ed i possibili incroci daGli ottavi alla finale. Match di alto livello fin dall’inizio : Questa sera è andato in scena al Romexpo di Bucarest (Romania) il sorteggio degli Europei 2020 di Calcio. Nella capitale rumena si sono definiti i gironi della rassegna continentale itinerante che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 selezioni che saranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di ...

Calcio - Roberto Mancini sul sorteggio deGli Europei 2020 : “Gruppo equilibrato - le partite vanno giocate” : L’urna di Bucarest (Romania) è stata benevola per l’Italia di Roberto Mancini. Il sorteggio per la fase finale degli Europei di Calcio, che prenderanno il via il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, ha riservato alla Nazionale, la Turchia, la Svizzera e il Galles. Un raggruppamento, tutto sommato, alla portata degli azzurri che, reduci da un percorso molto convincente nelle qualificazioni (10 vittorie in altrettanti incontri), ...

ConsiGlio ministeriale dell'ESA : il futuro dei programmi spaziali europei - ASI : Un incremento di quasi un miliardo di euro rispetto alla precedente ministeriale è quanto la delegazione italiana al Consiglio ministeriale ESA 2019 ha destinato come contributo del nostro Paese al ...

Giornalista - blogger - studente universitario : il capitano della Finlandia qualificata aGli Europei 2020 festeggia sui libri : “Questo per noi finlandesi è davvero un risultato storico. Un sogno che sono felice di avere realizzato. Sono orgoglioso della squadra perché sulla carta sia la Bosnia che la Grecia erano migliori di noi, ma siamo riusciti a fare ciò che nessuno pensava fosse possibile”. Tim Sparv è il capitano della Finlandia che per la prima volta nella sua storia si è qualificata ad una grande competizione, seconda nel girone dietro solo all’Italia dei record ...

Il lavoro per Gli amati del Natale : pagati per visitare i mercatini natalizi europei : Un'azienda che si occupa di tour guidati ha deciso di lanciare una proposta di lavoro che interesserà proprio gli amanti dei mercatini di Natale: girare per vari mercatini natalizi in Europa e fare un resoconto di quanto visto, completamente spesato e con un rimborso di 200 euro per il tempo messo a disposizione.Continua a leggere

Arrampicata sportiva - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Stefano Ghisolfi non riesce nell’impresa a Tolosa - ultima chance aGli Europei : Stefano Ghisolfi non è riuscito a conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokio 2020 tramite il torneo preolimpico che si sta disputando a Tolosa (Francia). Il piemontese ha concluso al dodicesimo posto con 840 punti complessivi e deve dire così addio alla chance di volare in Giappone (in questa manifestazione sono in palio sei posti per la rassegna a cinque cerchi), ma non finisce qui per l’azzurro che potrà tentare il tutto per ...