Gli Agnelli si prendono Repubblica | Stampa e Secolo XIX I dettagli | affare da 102

Fca : dopo Psa ‘Les Echos’ si interroga su prossima mossa famiGlia Agnelli : Parigi, 13 nov. (Adnkronos) – dopo aver avviato il percorso che dovrebbe portare ad una fusione tra Psa e Fca, la stampa francese si interroga sulla prossima mossa della famiglia Agnelli. “Con il perfezionamento della fusione tra Fca e Psa – probabilmente non prima di un anno – Exor, la holding famigliare, azionista al 29% di Fca, percepirà un dividendo eccezionale di circa 1,6 miliardi di euro. ...

Non solo George Soros : daGli Agnelli fino ai Sondona - ecco chi finanzia i radicali : Il Fatto quotidiano, in edicola il 9 novembre, fa i conti in tasca alla galassia radicale, scoprendo che tra i suoi finanziatori ci sono George Soros, la famiglia Agnelli e il figlio di Sindona. Soldi che arrivano anche soprattutto per l'alleanza con Più Europa. Da una parte, quindi il Partito Radic

Scuole - la classifica della fondazione Agnelli le mette in fila : ecco le miGliori : I voti, questa volta, li prendono le Scuole. E finiscono in una vera e propria classifica che mette sul podio le migliori facendo tremare i polsi a chi, invece, resta in coda. Gli esami non...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Novembre : Faide dinastiche - l’inventario dei danni – Grandi famiGlie : quanti miliardi e posti bruciati – Agnelli - De Benedetti - Del Vecchio - Benetton & C : Il dossier Le guerre dinastiche che affossano le aziende familiari Come andare in malora – L’ossessione dell’impresa come “stirpe” nel nostro Paese è costata miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro. Anche perché i fondatori quasi mai hanno ceduto il passo ai discendenti di Giorgio Meletti I due Balla-gate di Marco Travaglio Avvertenza per i cretini che, leggendo questo articolo, ci accuseranno di attaccare chi critica il ...

Fca-Psa - nella “fusione alla pari” i francesi fanno la parte del leone. Per la Exor deGli Agnelli in arrivo un dividendo da 1 - 6 miliardi : E’ stata annunciata come una fusione alla pari. Ma nella realtà sono i francesi a fare la parte del leone nelle nozze fra Fca e Psa. Sventato il tentato blitz del Lingotto su Renault, Parigi ha pensato bene di trasformarsi da preda in predatore con l’obiettivo di “mettere in sicurezza” il futuro di Peugeot di cui lo Stato è socio con quasi il 13 per cento. Non a caso, la struttura di comando della casa automobilistica che nascerà ...

AGli Agnelli oltre 1 - 55 miliardi Per la Borsa più benefici a Fca : Un limitato upside derivante dalla riduzione dello sconto holding per Peugeot-Citroen che fino ad ora ha potuto contare sulla fiducia degli investitori nel grande lavoro di Carlos Tavares. E un miglioramento del profilo di rischio e l’ottenimento di un premio di valutazione Segui su affaritaliani.it

Agnelli aGli azionisti : Juve leader in Italia e ai vertici in Europa : TORINO - Dominatrice da anni in Italia sul campo, la Juventus e' leader tra le squadre di club del Paese anche a livello economico

Juventus - Agnelli scatenato durante l’assemblea deGli azionisti : la crescita del club - il contributo di Allegri e le ultime vicende : Si è svolta l’assemblea degli azionisti in casa Juventus, è un momento importante per il club bianconero che punta a migliorarsi non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. “Allegri ha dato un contributo determinante nella crescita della Juventus”, ha detto il presidente del club bianconero Andrea Agnelli, all’assemblea degli azionisti, in numero uno del club ha rivolto anche un ringraziamento a ...

Juventus-Bologna - Cristiano Ronaldo da record : Agnelli consegna una maGlia speciale per i 700 gol : Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera ...

Agnelli ammonisce : “Il calcio interessa poco ai nostri fiGli - serve un cambiamento” : Il presidente della Juventus, nel suo discprso a Londra alla Leadres Week, ha parlato del futuro del calcio e di come la minaccia venga rappresentata dai videogiochi Agnelli indica la strada del cambiamento per non trovarsi a difendere un sistema che rappresenta già adesso il passato. La redazione di “Libero” evidenzia: “Quando Andrea Agnelli ha nominato i videogiochi alla Leaders Week di Londra, magari avrà suscitato ...

Christillin : “Conte sarebbe tornato alla Juve ma c’era il veto della famiGlia Agnelli” : Christillin, non una qualsiasi. Il Corriere Torino intervista Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino e membro aggiunto Uefa nel Consiglio della Fifa dal 2016. Da sempre di casa dagli Agnelli. L’argomento è Antonio Conte. Con un passaggio sul perché l’allenatore non è tornato alla Juve ma ha scelto l’Inter. Il tecnico nerazzurro, storico simbolo ed ex della Juve che stasera sarà sulla panchina ...

Conte : «Il calcio è uno sport non una guerra. Agnelli ha dato importanza a quella petizione - ha sbaGliato» : Il calcio è uno sport non una guerra. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Che gara si aspetta contro questa Juve? “Si affrontano due squadre che sono in testa e che hanno fatto meglio delle altre. Siamo però solo alla settima di A, tutti i valori verranno fuori più avanti. Il tempo dirà quali sono le nostre ambizioni. Serve coraggio” Gara già ...