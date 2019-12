Giuseppe Conte risponde alla lettera di una bambina di 11 anni | “Ti prometterò che ti

Mes - Giuseppe Conte in aula attacca Salvini e Meloni : "Da loro accuse gravissime" : E venne il giorno in cui Giuseppe Conte si presentò in aula per riferire sul Mes. Siamo alla Camera, dove il premier - dopo il vertice infruttifero della notte in cui Pd e M5s non hanno raggiunto un'intesa - parla del fondo salva-Stati. Nel dettaglio si difende dalle accuse che piovono da parte di M

Giuseppe Conte subito all'attacco di Salvini sul Mes : “Sono qui per l’informativa sulle modifiche al Mes non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perchè ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera per le comunicazioni sul Mes.“Non posso nascondere che questa informativa non può essere degradata a ordinario momento della ...

Giuseppe Conte subito all'attacco di Salvini : “Sono qui per l’informativa sulle modifiche al Mes non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perchè ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera per le comunicazioni sul Mes.“Non posso nascondere che questa informativa non può essere degradata a ordinario momento della ...

Mes - Giuseppe Conte inchiodato da questo documento : carta canta - qui rischia la poltrona : È un mercoledì mattina. La seduta 192, come si legge nel resoconto parlamentare, comincia alle 9,35. C' è l' aria condizionata, perché siamo al 19 giugno. Nella guerra che si è scatenata in queste ore tra Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte, proseguita ancora ieri, bisogna tornare a quel merc

Rocco Caslino : "Non escludo di candidarmi". Il M5s : "Vuol dire che nasce il partito di Giuseppe Conte" : Un pesantissimo "pizzino", firmato Rocco Casalino. Il grillino ed ex Grande Fratello si racconta in una lunga intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, dove ovviamente fa anche il punto politico: "Superiamo questo momento difficile, ricreiamo un clima di squadra", afferma. Ma succe

Mes - Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte : "Mi querela? Bimbo con la coscienza sporca" : Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini all'annuncio da parte del premier Giuseppe Conte di querelarlo per calunnie. Il campo di battaglia è la riforma del Mes, con Conte che - secondo Salvini- avrebbe firmato senza consultare il Parlamento, tradendo la volontà e gli interessi degli it

Mes - Giuseppe Conte replica a Matteo Salvini : "Pronto a querelarlo per calunnia" : Esplode, nel modo più brutale, lo scontro su fondo salva-Stati, il Mes al centro di tante polemiche. Esplode sull'asse più incandescente della politica italiana, quello che contrappone Matteo Salvini e Giuseppe Conte, con il secondo che ora addirittura minaccia di passare alle azioni legali. Si trat

Mes - Claudio Borghi contro Giuseppe Conte : "Questa è eversione. Venga in aula o lo portiamo in tribunale" : Sospetti di "eversione" su Giuseppe Conte. È durissimo, il leghista Claudio Borghi. Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, ritiene "gravissimo quanto detto da Gualtieri sul Mes", parole che a suo dire evidenziano "comportamenti che potrebbero anche configurare eversione". Leggi anche

Matteo Salvini sul Mes : "Giuseppe Conte ne risponderà in aula - possibili prelievi forzosi" : Contro il fondo Salva Stati e la manovre sotto banco di Giuseppe Conte, Matteo Salvini spara ad alzo zero. In un'intervista esclusiva rilasciata ad Agenzia Vita, il leader della Lega, parlando del Mes, ricorda: "Ci sono due riunioni in Europa, il 4 e il 12 dicembre, ci dovrà essere un passaggio parl

Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino : la voce bomba. E quelle foto che fanno discutere : Giuseppe Conte in crisi con la compagna? Il gossip circola da un po’ ma ora su Chi sono uscite delle immagini che sembrano smentire tutto. Era stato il sito Dagospia a sganciare la bomba sulla presunta crisi tra Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino. Secondo Dagospia, Conte e la Paladino non sono solo in crisi: pare che lui sia già pronto a traslocare dall’attuale abitazione a Palazzo Chigi. A distanza di poco da quel gossip, ecco ...

Giuseppe Conte con la fidanzata Olivia Paladino : le foto di ‘Chi’ che smentiscono la crisi : Le foto le pubblica Chi e sembrano smentire una voce che era circolata nei giorni scorsi: il premier Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino sono in crisi? Secondo Dagospia sì, ma a giudicare dalle immagini del settimanale diretto da Alfonso Signorini il periodo difficile sembra rientrato. I due sono stati infatti fotografati dopo aver fatto insieme la spesa. Nessun gesto di tenerezza ostentata ma un normale pomeriggio di acquisti. ...

Giuseppe Conte e Rocco Casalino - retroscena : modifica allo statuto M5s contro Di Maio e Casaleggio : Il premier Giuseppe Conte prepara il golpe contro Luigi Di Maio con una modifica al regolamento dei gruppi parlamentari grillini. Il presidente del Consiglio da due settimane sta arruolando la fronda dei dissidenti pentastellati tra Camera e Senato. Una mossa che, rivela il Giornale in un retroscena

Giuseppe Conte col M5s contro il Pd : "Giusta la riforma della Giustizia - approvarla subito" : Anche Giuseppe Conte si iscrive a "Forza Manette", il partito manettaro italiano capeggiato dal M5s. Si parla delle norme sulla prescrizione: in 48 ore, infatti, i grillini forzano la mano sulla Giustizia, nonostante la contrarietà del Pd al pacchetto di novità. In prima linea, ovviamente, Luigi Di

Giuseppe Conte : "Giusto che la prescrizione entri in vigore". Ma il dem Orlando frena : "Mancano soluzioni adeguate" : “La norma sulla prescrizione è giusto che ci sia” anche perché gli effetti verrebbero a prodursi “negli anni a venire”. Così il premier Giuseppe Conte che aggiunge: “Questo non significa che non c’è necessità di assicurare un sistema di garanzie adeguato per assicurare il vincolo costituzionale della durata ragionevole dei processi . Sono convinto - ha aggiunto- che con ...