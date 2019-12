Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2020? Parla lei

Giulia De Lellis a Sanremo 2020 - tra i Big o come co-conduttrice. Parla Francesco Facchinetti : “Non è il mercato del pesce” : Giulia De Lellis a Sanremo 2020? Sulla questione interviene Francesco Facchinetti, manager dell'influencer da 4 milioni di follower su Instragram. Facchinetti nega ogni coinvolgimento di Giulia Lellis per il prossimo Festival della Canzone Italiana e addirittura nega di averla proposta al fianco di Amadeus. Sembrava infatti - da quanto emerso in rete - che Facchinetti avesse proposto Giulia De Lellis per la co-conduzione della kermesse ...

Giulia De Lellis : "Mi hanno detto di no a Sanremo come artista. E hanno sbagliato" : Le hanno detto di no, ma - secondo lei - hanno sbagliato di grosso. Giulia De Lellis ha confermato sui social che non parteciperà a Sanremo e ha fatto chiarezza sulle voci circolate di recente che la dipingevano nelle vesti di co-conduttrice: “Francesco Facchinetti mi ha proposto a Sanremo, ma come artista per cantare finalmente ed esibirmi cantando i miei pezzi. E lì mi hanno detto no, ecco lì hanno sbagliato”, ...

“Hanno fatto un errore”. Giulia De Lellis al veleno - viene fuori la verità sul ‘no’ a Sanremo : “Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e ora influencer da 4 milioni di follower. La fidanzata di Andrea Iannone non sbarcherà in Riviera, gira voce che il suo manager Francesco Facchinetti abbia provato a proporla trovandosi di fronte a un secco no grazie”. Così scriveva Dagospia pochi giorni fa. Adesso, sulla questione ha deciso di fare chiarezza proprio Giulia De Lellis. “Ho ...

Giulia De Lellis - che imbarazzo! E stavolta con lei c’è pure il fidanzato - Andrea Iannone : “Una deficiente” : Come non dirlo: per Giulia De Lellis questo rappresenta il periodo di grande conquiste, sia personali che pubbliche. Adesso che l’abbiamo incontrata anche nelle vesti da scrittrice con il suo ‘Le corna stanno bene su tutto. ma io stavo meglio senza’, noi le corna le continuiamo a fare, ma per altri motivi: “sembro una deficiente”. Cara Giulia, stai bene? Il successo forse le ha fatto perdere qualche colpo. Oltre al ...

Giulia De Lellis su Sanremo : 'Troppo giovane per fare la co-conduttrice - non me la sento' : La Rai ha rifiutato la proposta di Francesco Facchinetti di "arruolare" Giulia De Lellis come valletta del prossimo Festival di Sanremo: è questa la notizia che sta impazzando in rete da un paio di giorni, ovvero da quando Dagospia ha lanciato il rumors che poi Fanpage ha confermato. Ieri sera, in alcune Instagram Stories, l'influencer ha commentato il tutto con ironia, affermando di non sentirsi pronta per un palco importante come l'Ariston. La ...

Giulia De Lellis conferma : È vero - mi hanno detto no per Sanremo : Alla fine le voci circolate nelle scorse ore sul web hanno trovato conferma: le porte dell'Ariston non si apriranno per Giulia De Lellis. Ma non per quello che tutti hanno pensato. A svelare come sono andate veramente le cose è stata la diretta interessata. Attraverso una serie di video pubblicati sui social, l'influencer capitolina ha spiegato perché e come ha ricevuto un "bel no" dagli organizzatori del Festival di Sanremo.Nelle scorse ore era ...

Giulia De Lellis - doccia gelata dalla Rai. Sul palco del Festival di Sanremo - "ipotesi scartata" : Giulia De Lellis a Sanremo? La Rai, a quanto pare, non prende l’ipotesi in considerazione nemmeno per un attimo. Sono indiscrezioni (con tanto di condizionale sempre d’obbligo), per adesso. Ma si tratta di una gola profonda che raramente sbaglia quando lancia alcune spifferate. Insomma, Amadeus non

Giulia De Lellis proposta da Francesco Facchinetti a Sanremo 2020? Arriva la risposta (video) : È stata una delle notizie che dominato la giornata: Francesco Facchinetti, ormai da anni manager delle star, avrebbe proposto ad Amadeus una delle sue pupille, forse la più celebre, Giulia De Lellis, per il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore Rai, tuttavia, avrebbe respinto la collaborazione con la figlia televisiva di Maria De Filippi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne da oltre quattro milioni di seguaci su Instagram, reduce dal ...

Giulia De Lellis : “Io a Sanremo? Ecco come stanno le cose” : Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2020: parla per la prima volta la web influencer Giulia De Lellis ha rotto il silenzio sui recenti gossip sulla sua carriera televisiva. Quelli che la vedono come aspirante valletta al Festival di Sanremo 2020, proposta dall’agente Francesco Facchinetti, che sarebbe stata però rifiutata dalla Rai. L’ex corteggiatrice […] L'articolo Giulia De Lellis: “Io a Sanremo? Ecco come stanno ...

Giulia De Lellis - “no - grazie!”. E il colpo incassato dall’influencer è davvero pesante. Ecco dove si era proposta : La nota influencer e scrittrice Giulia De Lellis è al centro dell’attenzione ormai da diverse settimane. Prima per il grande successo del suo libro dedicato al tradimento dell’ex Andrea Damante, poi per alcune polemiche che avrebbero come protagonista la showgirl Belen Rodriguez e per un messaggio misterioso inviato dall’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia. Adesso su di lei sono circolate altre voci e ...

Giulia De Lellis non sarà valletta a Sanremo : Fanpage conferma il rifiuto della rete : Francesco Facchinetti ci aveva provato a lanciare la candidatura di Giulia De Lellis per il prossimo Festival di Sanremo, ma i vertici Rai hanno rispedito la proposta al mittente: è questa la notizia che impazza da qualche ora in rete. Dopo che Dagospia ha reso pubblica l'indiscrezione sul rifiuto della rete al possibile arrivo dell'influencer all'Ariston, ci ha pensato Fanpage a confermare tutto e a fare i nomi di altre probabili vallette di ...

Giulia De Lellis-Sanremo : cos’è accaduto. Parlano fonti vicine al Festival : Giulia De Lellis – Sanremo 2020: cosa è accaduto. Parlano fonti vicine alla kermesse e alla Rai, il retroscena Nelle scorse ore è circolata l’indiscrezione che ha raccontato di un rifiuto della Rai al coinvolgimento di Giulia De Lellis al Festival di Sanremo 2020. A lanciarla è stato il portale Dagospia che ha narrato anche […] L'articolo Giulia De Lellis-Sanremo: cos’è accaduto. Parlano fonti vicine al Festival proviene ...

Giulia De Lellis senza un filo di trucco : la “trasformazione” lascia i fan a bocca aperta : Ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, influencer, modella, imprenditrice e adesso anche con un libro all’attivo che continua a dominare le classifiche. C’è chi la ama (e sono tanti: più di 4 milioni solo su Instagram) e chi non la può soffrire, ma Giulia De Lellis è tutto questo. E, tra le tante, una cosa che le riesce bene e che porta avanti da anni ormai è dare consigli di bellezza alle sue fan. Da ...

Giulia De Lellis lontana da Sanremo : Rai avrebbe detto no a proposta Facchinetti (RUMORS) : Nelle ultime ore, si stava facendo largo sul web una notizia del tutto inaspettata: Giulia De Lellis sarebbe stata tra le candidate al ruolo di valletta del prossimo Festival di Sanremo. Stando a quello che racconta Dagospia, i vertici Rai avrebbero detto "no" alla proposta avanzata da Francesco Facchinetti sulla sua "assistita". A contendersi un posto al fianco di Amadeus, attualmente sono Chiara Ferragni, Diletta Leotta e Monica ...