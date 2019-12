Giornata Nazionale delle Vittime della Strade | presentato il convegno che si terrà all’Aci

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il colpo di sonno, terribile evento di cui in tanti sonoalla guida di mezzi pesanti e non, è la causa di lutti, feriti, dolore. Contro questa drammatica evenienza, l’Aci di Benevento e l’Ospedale “Rummo” hanno promosso una iniziativa di studio e di sensibilizzazione in occasione del 13 dicembre che è la. Lasarà non solo occasione di commemorazione di chi ha perso la vita, ma anche occasione per fare prevenzione e approfondire il temasicurezza stradale. “Lo sleep driving”, come si definisce in termini tecnici, interviene in maniera pesante ad aumentare il numero degli incidenti stradali ed è la causa prima di molti dei 2.700 morti e dei 120mila feriti che il traffico dei mezzi su quattro ruote comporta. Non se ne parla molto; stranamente ...

