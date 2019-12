Giornata internazionale delle persone con disabilità | Roma Capitale aderisce ad iniziativa

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – She’s Mercedes sostiene la campagna Discovery for Good : Anche quest’anno, Discovery Italia celebra attraverso i propri canali la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con una campagna dedicata. Una nuova iniziativa di corporate social responsibility che vede nuovamente il sostegno di She’s Mercedes , l’inspiration platform della Stella dedicata all’universo femminile “Quando parliamo di violenza , non parliamo d’amore”, questo il messaggio che vuole lanciare la ...

Perché il 17 novembre è la Giornata internazionale degli studenti : Dal 1941, ogni 17 novembre , in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale degli studenti . Una ricorrenza fondamentale per la difesa della libertà d’espressione, nata dalla lotta antinazista degli universitari cecoslovacchi e caricata, negli anni, di tutte quelle rivendicazioni che porteranno alla cosiddetta "Rivoluzione di velluto”. Ecco l’origine di questa particolare Giornata .Continua a leggere

Giornata internazionale bambine e ragazze - Save the Children : “Una su dieci ha subito stupri” : L'11 ottobre è la Giornata internazionale bambine e ragazze istituita dall'Onu. Save the Children ha voluto portare l'attenzione su questa Giornata diffondendo dati sconcertanti e la storia di Emily, una bambina di otto anni che è stata costretta a subire violenze da parte di un gruppo di soldati. Ogni tre secondi avviene un matrimonio precoce e una ragazza è costretta a sposarsi: la maggior parte di loro vive in un contesto di guerra.Continua a ...

Giornata internazionale delle bambine : 10.05 In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze,che ricorre oggi, l'Unicef ricorda che ogni anno sono 12 milioni le ragazze con meno di 18 anni che si sposano precocemente;130 milioni le bambine tra 6 e 17 anni in tutto il mondo che non frequentano la scuola. Una ragazza su 4 tra i 15 e i 19 anni non ha lavoro nè frequenta corsi di istruzione o formazione, rispetto a meno di 1 su 10 maschi coetanei; circa 15 ...