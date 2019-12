Germania | l’Afd come la Lega | “Il Mes ruba soldi ai tedeschi”

it.insideover

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tra le critiche mosse alla bozza di riforma del Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità istituito nel 2012 per assicurare la stabilità finanziaria dell’Eurozona, è quella di avereobiettivo il salvataggio delle banche francesi e tedesche. Una su tutte, Deutsche Bank, il gigante con i piedi d’argilla imbottito di derivati tossici, che rischia il crac per colpa degli errori nel management degli ultimi anni. “Il Mesai poveri per dare ai ricchi,ai risparmiatori italiani per finanziarie le banche tedesche”, è la posizione del leader della, Matteo Salvini, che ha chiesto di discutere in Parlamento la bozza del Fondo salva-Stati, di cui l’Italia è il terzo contribuente. Anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha lanciato l’allarme sul “rischio per i risparmi degli italiani”. Il tema divide pure la maggioranza, con il M5S che chiede di non ...

