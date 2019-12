Frozen porno | cerchi il cartone più amato dai bimbi e spunta un video per adulti

newscronaca.myblog

(Di martedì 3 dicembre 2019) È la parola più cercata dai papà e dalle mamme in questo periodo.II, il nuovodella Disney sta facendo impazzire i bambini di tutto il mondo. In Italia è arrivato nei cinema dal 27 novembre e nel primo weekend ha fatto il boom al botteghino. Basta cliccare “Elsa e Anna” (le sorelline protagoniste dell’avventura sui ghiacci) sui motori di ricerca per far uscire un mondo. Eppure basta scrollare un po’ su Google per rimanere agghiacciati: accanto a immagini di gioia e fantasia targata Disney da qualche giorno è arrivata anche la parodia in versionedelanimato. Ecco allora che Olaf, il simpatico pupazzo di neve, diventa un sex toys. E le due sorelle di Arendelle si trasformano in sexy manga da rimanere a bocca aperta. Per non parlare poi della renna Sven su cui sorvoliamo. Tutto con la colonna sonora originale della Disney. E con le voci “imitate” di Serena ...

SERPIENTEVEN3NO : sembra la mia giornata perfetta, prima Frozen poi un porno, che dire - _DAGOSPIA_ : FROZEN, SU INTERNET E' PIENO DI REMAKE PORNO: OLAF VIENE USATO COME SEX TOY E ELSA E ANNA... - Bordnassela : RT @neodie: @cappi_matti Sarebbe stata la domenica perfetta, Frozen & porno -