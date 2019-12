Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle schizza in vetta al box office italiano con 7 milioni

Frozen II – Il segreto di Arendelle - il viaggio nell’ignoto delle proprie paure : Frozen II – Il segreto Di Arendelle esce oggi in Italia trainato dagli eccellenti risultati statunitensi, dove è uscito il 22 novembre con un primo weekend da record da 130 milioni di dollari. Il traino maggiore, ovviamente, è quello del celebrato primo episodio del 2013, il cartoon con il maggiore incasso della storia della Disney, 1,274 miliardi, coronato da due premi Oscar (miglior film d’animazione e canzone) e una versione musical a ...

Frozen 2 - il segreto di Arendelle arriva al cinema in 800 copie : Diretto da Jennifer Lee e Chris Buck e prodotto da Peter Del Vecho, dopo il debutto record con un incasso globale di 350 milioni di dollari

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle - Elsa e Anna sono tornate e (che meraviglia) sono due millennials : Tremate, tremate (di freddo): le sorelle sono tornate. Sei anni dopo il film campione d’incassi che celebrava la sorellanza al grido di Let it go, tornano al cinema Anna ed Elsa, ormai diventate donne, in Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Con loro il pupazzo di neve Olaf, la renna Sven e il fidanzato Kristoff – in rigoroso ordine di importanza. Tra molti cambi di look, qualche lacrimuccia e parecchie risate, i registi Jennifer Lee e ...

Frozen 2 : Il segreto di Arendelle non rinnova la magia del primo film : https://www.youtube.com/watch?v=IP4mNWJoKq4 Come capita sempre di più ai sequel animati quando le idee scarseggiano (anche quelli live action di casa Disney) anche in Frozen 2: Il segreto di Arendelle, scopriamo un regno nascosto. Uno dei personaggi che pensava di essere unico viene a scoprire che c’è una zona della mappa che prima era inaccessibile (ma che come in un videogioco viene sbloccata da alcuni eventi a inizio storia) e si trova di ...

'Frozen 2 - Il segreto di Arendelle' in arrivo nei cinema il 27 novembre : Mercoledì 27 novembre sbarcherà nei cinema italiani "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle", il tanto richiesto sequel targato Disney, diretto dal duo Chris Buck e Jennifer Lee, sulla sceneggiatura di Allison Schroeder. In queste settimane di attesa, molti fra i fan si domandano cosa succederà ai beniamini della favola targata Disney più amata negli ultimi anni. Frozen 2, è attesa per l'uscita al cinema Frozen 2 sarà un lungometraggio più ...