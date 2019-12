Franco Janich è morto Vinse lo scudetto col Bologna | era malato da tempo

Franco Janich morto - calcio in lutto : addio al libero del Bologna : L’ex difensore Franco Janich è morto a 82 anni, calcio in lutto: addio al libero del Bologna, chi era e cosa ha fatto nella carriera. Si è spento oggi a 82 anni Franco Janich, il difensore libero e capitano del Bologna degli anni Sessanta. Cresciuto nell’Atalanta, con cui aveva esordito in Serie A il 16 […] L'articolo Franco Janich morto, calcio in lutto: addio al libero del Bologna è apparso prima sul sito ViaggiNews.com