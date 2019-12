Francia | alluvioni in Costa Azzurra | si aggrava il bilancio delle vittime | 3 soccorritori

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Durante una missione di salvataggio nel sud della, area colpita da, 3sono morti a causa di un incidente in elicottero, nei pressi di Marsiglia. Il velivolo su cui erano a bordo, un EC145, ha perso il contatto radio e radar durante un volo di soccorso e ricognizione. Finora le inondazioni hanno causato 2. Maltempo in: il video dell’alluvione in corso a Cannes VIDEO Maltempo in: l’alluvione in corso a Mandelieu-la-Napoule VIDEO Maltempo in: le spaventose immaginistrade allagate VIDEO Maltempo in: le immaginioperazioni di soccorso VIDEO Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articoloin: siil, 3 ...

zazoomnews : Allerta Meteo maltempo su Nord Italia e Francia meridionale nel weekend: tornano forti piogge e rischio alluvioni e… - supermimmone2 : RT @spooky_rebel: Attentato all'Aja e a Londra, ordigno a Parigi, campi di concentramento in Cina, terremoto in Albania, rivolte in Cile, C… - spooky_rebel : Attentato all'Aja e a Londra, ordigno a Parigi, campi di concentramento in Cina, terremoto in Albania, rivolte in C… -