Francesco Guccini | “mai stato comunista | sempre ‘azionista’ L’anarchia non esiste più”

Francesco Guccini : "La destra in Emilia non passa" : “Comunista? Macché. Ero pure antisovietico”. Con queste parole Francesco Guccini, in un’intervista a Il Corriere, fa chiarezza sulle sue convinzioni di sempre, negando anche di essere stato un anarchico. “Forse libertario... Io sono sempre stato un azionista. I miei riferimenti erano Giustizia e libertà, i fratelli Rosselli”.Sulla politica di oggi il cantautore dice chiaramente che vota ...

“Natale a Pavana” - l’inedito di Francesco Guccini coi ricordi della sua infanzia : la canzone arrangiata da Mauro Pagani : È disponibile da oggi su YouTube il videoclip di Natale a Pavana, l’inedito di Francesco Guccini contenuto in Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti…, la prima parte della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni del cantautore emiliano interamente prodotta e arrangiata da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana. Il brano è una poesia in dialetto scritta dal cantautore e messa in musica da ...

Francesco Guccini : “Vergognoso il Parlamento sulla senatrice Liliana Segre”. Il cantautore torna e racconta un incontro con Vasco : Francesco Guccini rompe il silenzio musicale, che si era imposto nel 2017 con il ritiro dalle scene, solo per un progetto importante diretto dal maestro Mauro Pagani e dopo (molte) insistenze da parte della discografica Bmg. Il risultato è “Note di Viaggio – Capitolo 1: venite avanti…”, prima parte della raccolta delle canzoni di Guccini con colleghi a prestare la loro voce: da Ligabue ad Elisa, passando per Luca Carboni e Giuliano Sangiorgi. Il ...

“Note di viaggio capitolo 1 venite avanti” è il nuovo progetto di Francesco Guccini : Milano. «Non sono Aznavour che ha saltellato fino a 90 anni: 80 anni cominciano a essere tanti. Non sono più

«Note di viaggio – capitolo 1 : venite avanti…» : chi canta Francesco Guccini? : «Note di viaggio - capitolo 1: venite avanti...»: indovina chi canta Guccini? «Note di viaggio - capitolo 1: venite avanti...»: indovina chi canta Guccini? 1. Manuel Agnelli2. Malika Ayane3. Samuele Bersani4. Brunori Sas5. Luca Carboni6. Carmen Consoli7. Ligabue8. Margherita Vicario9. Elisa10. Francesco Gabbani11. Nina Zilli12. Giuliano SangiorgiIl 29 ottobre, per chi è passato dalle parti di via Paolo Fabbri a Bologna, c’è stata una ...

Natale a Pavana è il nuovo singolo di Francesco Guccini - il ritorno inaspettato del Maestrone dal 15 novembre : Note Di Viaggio si apre con il nuovo singolo di Francesco Guccini. A sorpresa, il Maestrone torna a cantare per il lancio l'album tributo per i suoi primi 80 anni e che, nel 2020, sarà arricchito con un nuovo capitolo di successi del cantautore trapiantato a Pavana. Ed è proprio di Pavana che si parla nel nuovo singolo del cantautore emiliano. Il brano, che prende il titolo di Natale a Pavana, sarà disponibile a cominciare dal 15 novembre ed ...

“Così imparai a nuotare nel fiume”. Il racconto di Francesco Guccini : Lo scorso 17 settembre è uscito il suo ultimo libro “Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto” (288 pp., Giunti Editore, 19 euro). E in questo video, pubblicato in esclusiva dal Foglio, Francesco Guccini parla del fiume in cui ha imparato a nuotare. “Mia figlia un giorno mi ha detto 'ma come

Esce Note Di Viaggio di Francesco Guccini - raccolta con Ligabue - Elisa - Giuliano Sangiorgi e tanti altri : Note Di Viaggio di Francesco Guccini celebra i primi 80 anni del Maestrone. Questa è la maniera di BMG di festeggiare l'importante traguardo raggiunto dal cantautore di L'Avvelenata, per il quale sono stati chiamati a raccolta alcuni dei maggiori artisti italiani, tra i quali compare anche Ligabue. Si tratta di una raccolta di brani che delineano il perimetro di una lunghissima carriera, che dopo la musica è continuata con le pubblicazioni ...