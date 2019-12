Francesco Chiofalo | l’attacco di Deianira Marzano | “Ha preso in giro tutti” – VIDEO

Francesco Chiofalo a un evento con le labbra sgonfie - rientrati gli effetti della reazione allergica : A pochi giorni dal ricovero, reso necessario da quella che sembrerebbe essere stata una reazione allergica, le labbra di Francesco Chiofalo sono tornate normali. L’influencer romano è stato fotografato a un evento con il volto rilassato, privo dei rigonfiamenti che lo avevano preoccupato la scorsa settimana. Sembrerebbero essere rientrati gli effetti del problema che lo aveva agitato spingendolo a rivolgersi al pronto soccorso alla ...

Francesco Chiofalo : “Ogni giorno ricevo minacce di morte” : Francesco Chiofalo: torna sui social per sfogarsi contro le cattiverie ricevute per i recenti problemi di salute Nella giornata di venerdì 29 novembre Francesco Chiofalo è andato al Pronto Soccorso per un problema urgente: le sue labbra si erano fatte enormi. L’ex compagno di Selvaggia Roma, temendo il peggio, ha immediatamente richiesto consulto e i dottori […] L'articolo Francesco Chiofalo: “Ogni giorno ricevo minacce di morte” proviene ...

Francesco Chiofalo di corsa al pronto soccorso : le labbra si sono gonfiate : Il periodo d’oro di Francesco Chiofalo ha avuto un piccolo stop. Dopo la felicità per essere tornato insieme ad Antonella Fiordelisi, un contrattempo ha guastato la serenità dell’ex concorrente di Temptation Island. Dopo una cena a Roma le sue labbra cominciano a gonfiarsi paurosamente: “Guardate che mi è successo alle labbra, guardate le mie labbra, sto andando al pronto soccorso non so che mi è successo, mi sono gonfiato ...

Francesco Chiofalo in ospedale : "Le labbra si sono gonfiate all'improvviso" : Probabilmente una reazione allergica, ma i medici hanno preferito trattenerlo in ospedale per ulteriori controlli

Francesco Chiofalo : “Minacce di morte tutti i giorni” - lo sfogo nella notte : Francesco Chiofalo, lo sfogo nella notte dopo gli insulti e le minacce: l’ex di Temptation Island si confida su Instagram Francesco Chiofalo nella notte ha postato su Instagram un lunghissimo sfogo, in cui sostiene di essere vittima di cyberbullismo. L’ormai ex Lenticchio di Temptation Island si espone parecchio sui social, raccontando tutto ciò che succede […] L'articolo Francesco Chiofalo: “Minacce di morte tutti i ...

"Sono vittima del cyber bullismo" : lo sfogo di Francesco Chiofalo - : Francesca Galici Francesco Chiofalo si è sfogato su Instagram, "denunciando" di esser vittima di cyberbullismo di massa e attaccando gli altri influencer che, a detta sua, sarebbero "falsi come banconote da 4 euro" Solo una settimana fa Francesco Chiofalo ha annunciato la pace con Antonella Fiordelisi, ma i momenti di serenità non sembrano durare a lungo per Francesco Chiofalo, che in questi giorni è stato costretto a ricorrere con ...

Francesco Chiofalo copre le labbra gonfie : “Non mi sento a mio agio - continue le minacce di morte” : Non è un bel momento per Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, che nelle ultime ore è corso in ospedale a causa di quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una reazione allergica. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto sui social, pubblicando una serie di video in cui mostra ai suoi followers le labbra gonfie e turgide. Chiofalo ha mostrato anche la sua agitazione, condividendola con i fan, seriamente ...

Francesco Chiofalo ricoverato. ‘Lenticchio’ esce dall’ospedale e spiega cosa gli è successo : La serata e la nottata di ieri sono state tremende per Francesco Chiofalo, il quale è stato costretto a recarsi d’urgenza al pronto soccorso perché si erano improvvisamente gonfiati le labbra, il viso ed altre zone del corpo. Durante il tragitto in ospedale, ha deciso di condividere con i fan tutte le sue preoccupazioni e paure. Poco fa, sempre attraverso Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti. La fidanzata Antonella Fiordelisi si era ...

Francesco Chiofalo - labbra e viso gonfie : ricoverato in ospedale : Francesco Chiofalo è tornato in ospedale. L'ex-protagonista di Temptation Island, dopo essersi sottoposto ad alcune operazioni per la rimozione di un tumore, è dovuto tornare dai medici per un altro problema di salute. Il body-builder si è mostrato su Instagram con il volto tumefatto, le labbra estremamente gonfie e gli occhi sofferenti ed arrossati. Ecco cosa ha dichiarato sulle Storie, sulla strada per il pronto soccorso: Guardate cosa mi è ...

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale per una reazione allergica : “Guardate le mie labbra. Ca**o - ca**o - continuo a gonfiarmi invece di migliorare” : Francesco Chiofalo è stato ricoverato in ospedale a causa di quella che sembra essere una reazione allergica che gli ha fatto gonfiare le labbra. È stato lui stesso a raccontare – quasi in diretta sui social – quanto gli stava accadendo: “Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Guardate cosa mi è successo alle labbra. ...

Francesco Chiofalo - corsa in ospedale : «Non so cosa mi sia successo - mi sono gonfiato tutto» : Una nuova sventura per Francesco Chiofalo, soprannominato Lenticchio. L?ex protagonista Temptation Island, da poco tornato insieme alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi, è di nuovo...

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale : 'Sono molto preoccupato' : Paura per Francesco Chiofalo: il personal trainer romano è dovuto correre al pronto soccorso poiché improvvisamente le sue labbra hanno iniziato a gonfiarsi e il suo corpo si è ricoperto di macchie. Inizialmente si pensava ad una reazione allergica ma il giovane ha fatto sapere che il cortisone non ha fatto effetto per cui i medici hanno preferito tenerlo sotto osservazione per poter stabilire una diagnosi ed una cura certa. Tutta la vicenda è ...

Francesco Chiofalo in ospedale/ Ricoverato con le labbra enormi : 'ho paura' : Francesco Chiofalo in ospedale: il fidanzato di Antonella fiordelisi Ricoverato con delle labbra enormi, probabilmente a causa di un'allergia.

Francesco Chiofalo di corsa al pronto soccorso : le labbra si sono gonfiate : Il periodo d’oro di Francesco Chiofalo ha avuto un piccolo stop. Dopo la felicità per essere tornato insieme ad Antonella Fiordelisi, un contrattempo ha guastato la serenità dell’ex concorrente di Temptation Island. Dopo una cena a Roma le sue labbra cominciano a gonfiarsi paurosamente: “Guardate che mi è successo alle labbra, guardate le mie labbra, sto andando al pronto soccorso non so che mi è successo, mi sono gonfiato ...