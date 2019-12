Formula 1 | Wolff va controcorrente | il team principal della Mercedes spiazza la Ferrari

Formula 1 - Wolff punzecchiato sull’incontro Hamilton-Ferrari : la reazione dell’austriaco è sorprendente : Il team principal della Mercedes ha commentato le voci di due presunti incontri avvenuti tra Lewis Hamilton e la Ferrari La notizia del giorno è quella dell’incontro (anzi due) avvenuto nel corso del 2019 tra Lewis Hamilton e la Ferrari, con il Cavallino pronto a fare carte false per portare Lewis a Maranello nel 2021. Lapresse Voci giunte anche nel paddock di Abu Dhabi fin all’orecchio di Toto Wolff che, al termine delle ...

Formula 1 - Wolff bacchetta Bottas dopo l’incidente con Grosjean : “la responsabilità maggiore è di Valtteri” : Il team principal della Mercedes ha attribuito maggiori responsabilità a Bottas riguardo l’incidente avvenuto con Grosjean nelle FP2 del Gp di Abu Dhabi Miglior tempo nelle FP2 ma anche un incidente per Valtteri Bottas, entrato in rotta di collisione con Romain Grosjean nella fase conclusiva della seconda sessione di libere. Il finlandese ha cercato di superare all’interno il pilota della Haas che, non accortosi della ...

Formula 1 - Wolff insaziabile : “stagione esaltante? Sì - ma sei bravo solo se hai fatto bene l’ultima gara” : Il team principal della Mercedes ha promesso un pronto riscatto dopo il deludente fine settimana di Interlagos L’ultimo week-end in Brasile è stato tutt’altro che positivo per la Mercedes, finita fuori dal podio dopo il problema al motore di Bottas e la penalità inflitta a Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse Risultati deludenti che spingono Toto Wolff a chiedere alla propria squadra un pronto riscatto ad Abu Dhabi, così da chiudere ...

Formula 1 - Toto Wolff minaccia l'addio della Mercedes : "Non ci sono garanzie. E abbiamo vinto tutto" : La scuderia Mercedes minaccia il ritiro dalla Formula 1 al termine della prossima stagione. Lo rende noto Toto Wolff, Ceo del team e detentore del 30% delle azioni. Il boss della scuderia ha mostrato il suo malumore per le nuove regole finanziarie, tecniche e sportive che entreranno in vigore a par

Formula 1 - clamoroso colpo di scena nel paddock : Toto Wolff minaccia l’addio della Mercedes : Nel bel mezzo delle discussioni sul nuovo Patto della Concordia, il team principal austriaco ha paventato la possibilità che la Mercedes lasci la Formula 1 dopo il 2020 Un fulmine a ciel sereno, parole davvero sorprendenti che rischiano di creare un terremoto nel paddock. La Mercedes potrebbe non firmare il nuovo Patto della Concordia, che entrerà in vigore dal 2021, uscendo dalla Formula 1 definitivamente. photo4/Lapresse Una soluzione ...

Formula 1 – La Mercedes perde ‘pezzi’ : Toto Wolff salta il Gp del Brasile - non succedeva dal 2013 : Wolff salta il Gp del Brasile: il team principal Mercedes non sarà al muretto ad Interlagos Domenica si corre in Brasile il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes ha già festeggiato la vittoria del titolo Costruttori e del titolo piloti, con Hamilton campione del mondo grazie al secondo posto negli Stati Uniti. Il Team di Brackley non ha però intenzione di cullarsi sugli allori e nelle ultime due gare vuole ...

Formula 1 – La Ferrari guarda al futuro - chiesta alla Liberty Media la “Clausola Toto Wolff” : La Ferrari pensa già al futuro: il team del Cavallino e quella particolare richiesta ‘contro’ Toto Wolff Lewis Hamiltons i è confermato campione del mondo di Formula 1 domenica scorsa, grazie alla splendida gara di Austin, chiusa con un ottimo secondo posto alle spalle solo di Valtteri Bottas. Il britannico adesso è ad un passo dal record di Michael Schumacher, ma cerca di rimanere sempre concentrato e con i piedi per ...

Formula 1 - Wolff e quella sorprendente ammissione : “Hamilton alla Ferrari? Vi dico cosa potrebbe succedere” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che Hamilton si trasferisca alla Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo Lewis Hamilton alla Ferrari al momento è solo una suggestione, ma in futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. A svelarlo è Toto Wolff nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, che andrà in onda integralmente il prossimo giovedì. Photo4/LaPresse Il team ...

Formula 1 – Il weekend di gara perfetto ed il gesto di Vettel - Wolff sincero ad Austin : “non so se viceversa sarebbe successo” : Wolff soddisfatto per i risultati ottenuti al Gp degli Stati Uniti: le parole del team principal Mercedes dopo la gara di Austin Gp degli Stati Uniti perfetto per la Mercedes: il team di Brackley ha portato a casa l’ennesima doppietta con Bottas che si è aggiudicato la gara di Austin e Hamilton che invece, col suo secondo posto, può festeggiare per il suo sesto titolo Mondiale. Photo4/LaPresse Grande soddisfazione dunque in casa ...

Formula 1 - Wolff e il possibile passaggio di Hamilton in Ferrari : il team principal della Mercedes allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha parlato di un possibile passaggio di Hamilton in Ferrari nel 2021, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton si avvicina al sesto titolo mondiale della sua carriera con la Mercedes, ma le voci di un possibile passaggio in Ferrari nel 2021 non si placano. AFP/Lapresse Indiscrezioni e retroscena si rincorrono, ma Toto Wolff continua a gettare acqua sul fuoco, sottolineando come il team di ...

Formula 1 - la clamorosa ammissione di Wolff : “Hamilton è stato discriminato quando era solo un bambino” : Il team principal della Mercedes ha parlato del passato del pilota britannico, facendo una sorprendente ammissione A guardarlo adesso, Lewis Hamilton sembra essere un uomo forte e maturo, pronto a festeggiare il sesto titolo iridato in Formula 1. Ma nel suo animo nasconde ancora cicatrici profonde, causate da comportamenti vergognosi subiti nel corso della sua infanzia. Photo4/LaPresse A rivelarli è Toto Wolff, uno dei pochi a conoscere ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Wolff : “la strategia da adottare ce l’ha suggerita… Ricciardo” : Il team principal della Mercedes ha rivelato come la Mercedes abbia deciso di richiamare presto Hamilton ai box dopo aver valutato le prestazioni di Ricciardo sulle hard Una scelta alquanto insolita che, tuttavia, ha pagato eccome, permettendo alla Mercedes di vincere il Gran Premio del Messico con Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse Alla vigilia Toto Wolff aveva ammesso come le Frecce d’Argento non sarebbero partite favorite nella gara ...

Formula 1 - Wolff preoccupato dopo la prima giornata di libere in Messico : “vi svelo i nostri problemi” : Il team principal della Mercedes ha analizzato i risultati ottenuti da Hamilton e Bottas nella prima giornata di libere, ammettendo di essere in ritardo Non è andata certamente bene la prima giornata di libere in Messico per la Mercedes, nonostante il primo posto ottenuto nelle FP1 da Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Il crono fatto segnare dal britannico è arrivato con gomme rosse, mentre Leclerc ha chiuso ad un decimo con le gialle, uno ...

Formula 1 - Wolff mette le mani avanti in vista del Messico : “cercheremo solo di limitare i danni” : Il team principal austriaco è convinto che la Mercedes soffrirà parecchio in Messico, a causa dell’altitudine e della rarefazione dell’aria Il titolo Costruttori è già in tasca, quello piloti anche, considerando come siano rimasti in corsa solo Hamilton e Bottas. La Mercedes domina in lungo e in largo, anche se l’ascesa della Ferrari ha messo a dura prova negli ultimi mesi la tranquillità nel box delle Frecce ...