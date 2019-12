Formula 1 | il direttore di Gara ammette | “c’è un motivo se non abbiamo convocato la

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Michael Masi ha svelato i motivi che hanno spinto i commissari a convocare la Ferrari dopo il Gran Premio di Abu Dhabi La stagione 2019 si è chiusa in modo amaro per la Ferrari, il team di Maranello non solo non è andata oltre il terzo posto con Charles Leclerc in pista, ma anche ricevuto una multa di 50.000 dollari. Photo4/LaPresse Il? La discrepanza tra la quantità di benzina dichiarata e quella effettivamente trovata dai responsabili della Federazione nel serbatoio di Leclerc, una differenza di peso che ha spinto i commissari a vederci chiaro. Molti si sarebbero aspettati che la questione venisse risolta prima della, ma ildiMasi ha sottolineato come non sarebbe stato possibile: “è facile suggerire che la questione avrebbe dovuto essere gestita più rapidamente. Ma avevamo da affrontare un processo giudiziario piuttosto impegnativo. Il team deve ...

