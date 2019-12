Formula 1 | Binotto accetta la multa della FIA ma passa al contrattacco | “ci hanno

Formula 1 – Ferrari - Binotto fa chiarezza : “oggi strategia sbagliata. Vettel resta. Hamilton nel 2021? Dico…” : Mattia Binotto fa il punto della situazione sulla gara di Abu Dhabi: finale di stagione amaro per la Ferrari, in discussione la strategia utilizzata Un terzo posto con Charles Leclerc che non riesce a superare Verstappen (2° oggi) nella classifica Mondiale e resta ai piedi del podio, solo quinto Sebastian Vettel al termine di una gara complicata da un pit stop lento. Si conclude così la stagione della Ferrari con una gara piuttosto amara ...

Formula 1 – Binotto sminuisce l’errore Ferrari in qualifica ad Abu Dhabi : “sapevamo che correvamo un rischio - siamo usciti tirati” : Mattia Binotto analizza le qualifiche Ferrari del Gp di Abu Dhabi: le parole del team principal della Rossa E’ Lewis Hamilton l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1: il britannico della Mercedes ha ottenuto la pole position, con record della pista, nelle qualifiche di oggi pomeriggio ad Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, penalizzato per la sostituzione della power unit, e ...

Formula 1 – Binotto guarda al futuro : “nel 2020 il riscatto della Ferrari. Vettel e Leclerc possono vincere il Mondiale” : Mattia Binotto è pronto ad archiviare un 2019 difficile, ma guarda al 2020 con fiducia: la Ferrari è pronta a riscattarsi e con le giuste migliorie permetterà a Vettel e Leclerc di lottare per il Mondiale Al termine delle FP2 del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione di F1, Mattia Binotto si è concesso ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista nel quale ha fatto un recap della sua prima stagione da team principal della ...

Formula 1 – Binotto archivia una volta per tutte l’incidente del Brasile : il team principal Ferrari più schietto che mai : Mattia Binotto chiude una volta per tutto il ‘caso Brasile’: le parole del team principal Ferrari ad Abu Dhabi sull’incidente di Vettel e Leclerc ad Interlagos E’ iniziato un nuovo weekend di gara di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. A due settimane dal Gp del Brasile non si fa altro che parlare dell’incidente di Vettel e Leclerc ad Interlagos. Oggi è intervenuto Mattia Binotto ...

Formula 1 - Leclerc svela : “liberi di lottare in pista con Vettel? Binotto è stato chiaro a Maranello” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa ad Abu Dhabi, tornando ad analizzare quanto accaduto con Vettel in Brasile Ultimo Gran Premio dell’anno, ad Abu Dhabi cala il sipario sul Mondiale 2019, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes e da Lewis Hamilton. Stagione tutto sommato positiva per Charles Leclerc, riuscito a ottenere tre vittorie e sette pole position, che non gli hanno permesso tuttavia di lottare per il ...

Formula 1 - Binotto chiarisce : “il rapporto tra Vettel e Leclerc? Vi svelo cosa hanno combinato a tavola” : Il team principal della Ferrari ha risposto alle domande dei fan arrivate via social, chiudendo definitivamente la questione Interlagos Sono servite le domande dei tifosi, recapitate via social a Mattia Binotto, per spingere il team principal della Ferrari a chiudere definitivamente la questione Interlagos. Lapresse/AFP Vettel e Leclerc si sono finalmente chiariti dopo quanto successo in Brasile, dove i due compagni si sono auto-eliminati ...

Formula 1 - Binotto mette in guardia la Ferrari : “il secondo posto non è mai abbastanza per il nostro team” : Il team principal della Ferrari ha messo in chiaro quelli che saranno gli obiettivi per la prossima stagione, in primis quello di tornare a vincere Si chiude un anno complicato per la Ferrari, una stagione difficile trascorsa quasi per intero all’ombra della Mercedes, tranne qualche sprazzo di luce arrivato dopo la pausa estiva. photo4/Lapresse Alla vigilia dell’ultimo Gran Premio del 2019 ad Abu Dhabi, Mattia Binotto ha ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - Brawn non ha dubbi : “Binotto doveva imporsi - sarebbe bello se…” : Brawn sincero sull’Incidente di Vettel e Leclerc in Brasile: le parole del direttore generale della Formula 1 L’Incidente di domenica in Brasile tra Vettel e Leclerc fa ancora discutere e lo farà, probabilmente ancora per un po’ di tempo. L’immagine del contatto tra i due ferraristi rimarrà bene impressa nella mente di tutti i tifosi. A qualche giorno dall’ultima gara ad Interlagos adesso è Ross Brawn a dire ...

Formula 1 – L’incidente tra i piloti Ferrari in Brasile fa infuriare Binotto : il team principal pretende le scuse dei suoi piloti : Binotto furioso dopo l’incidente dei piloti Ferrari al Gp del Brasile: le parole del team principal del Cavallino Ancora una gara amarissima per la Ferrari: ieri al Gp del Brasile Vettel e Leclerc l’hanno combinata davvero grossa con un incidente di gara che ha fatto infuriare tutto il team di Maranello. L’ira non è di certo passata con una dormita ed in casa Ferrari il clima sembra molto teso. Binotto ha spiegato di ...

Formula 1 - Binotto furioso con Vettel e Leclerc : “hanno danneggiato l’intera squadra - ecco cosa ho intenzione di fare” : Il team principal della Ferrari ha bacchettato duramente i suoi due piloti, rivelando di aver già preso provvedimenti Mattia Binotto non nasconde la propria rabbia e la propria amarezza per quanto accaduto oggi ad Interlagos tra Vettel e Leclerc, protagonisti di un incidente fratricida che ha messo fine alla gara di entrambi. Lapresse/AFP Il team principal del Cavallino non ha nessuna intenzione di attribuire colpe ad uno o all’altro ...

Formula 1 – Binotto - frecciatina a Verstappen dopo l’attacco alla Ferrari : “Vettel corretto a complimentarsi oggi” : Mattia Binotto analizza l’esito delle qualifiche del Brasile e non risparmia una stoccata a Verstappen dopo le polemiche dei giorni scorsi “Difficile fare previsioni per domani. Sarà una gara lunga e in Brasile solitamente succede sempre qualcosa“. Si è espresso così Mattia Binotto, ai microfoni di Sky Sport, dopo le qualifiche del Gp del Brasile che hanno visto le Ferrari di Vettel e Leclerc piazzarsi rispettivamente ...

Formula 1 – In Brasile una penalità per Leclerc - Binotto svela : “Charles disporrà di una nuova power unit - ma…” : Mattia Binotto pronto per il Gp del Brasile: l’analisi del team principal Ferrari alla vigilia dell’appuntamento di Interlagos Mancano ancora due gare al termine della stagione 2019 di Formula 1. Hamilton, fresco vincitore del titolo mondiale, il suo sesto in carriera, arriva in Brasile più motivato che mai, ma dovrà fare i conti con una Ferrari a caccia di riscatto. Photo4/LaPresse “Arriviamo al penultimo Gran Premio della ...

Formula 1 - Binotto fa chiarezza : “i regolamenti del 2021? Ho una brutta notizia per i piccoli team” : Il team principal della Ferrari ha parlato delle novità regolamentari, ammettendo come difficilmente si colmerà il gap tra le scuderie al top e le altre La Formula 1 si prepara ad una profonda rivoluzione regolamentare, che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2021. Nelle scorse settimane sono state rese note quelle che sono le novità principali, tra cui spicca il budget cap che tutte le scuderie dovranno ...

Formula 1 - Verstappen accusa la Ferrari di imbrogliare : la replica di Binotto all’olandese è durissima : Il team principal della Ferrari ha risposto alle accuse di Max Verstappen, replicando duramente alle sue parole apparse davvero fuori luogo Il Gran Premio di Austin si conclude con una spiacevole coda polemica, innescata da Max Verstappen subito dopo la conclusione della gara americana, vinta da Bottas davanti a Hamilton. LaPresse Intervistato ai microfoni delle tv olandesi, il pilota della Red Bull ha palesemente accusato la Ferrari di ...