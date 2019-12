Fondo salva-Stati | il discorso integrale di Conte alle Camere | “La posizione dell’Italia

Fondo Salva-stati - mentre Conte parla in Senato la Lega tira fuori un burattino di Pinocchio. Casellati sospende l’Aula : “Via quel cartello, avevo chiesto di rimuovere i cartellli. E c’è un Pinocchio…”. Lo ha detto Elisabetta Alberti Casellati prima di sospendere la seduta del Senato, durante l’informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes. Dopo pochissimi minuti, i lavori sono ripresi. I problemi sono sorti quando il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha chiesto di rimuovere un cartello dai banchi della Lega con scritto ...

Fondo salva-Stati - l’economista Bordignon : “Allarmismi eccessivi - non firmarlo darebbe segnale di debolezza ai mercati” : “Credo che gli allarmismi sul Meccanismo europeo di stabilità siano eccessivi, ma è pur sempre vero che è stato fatto dallo scorso governo populista che ha spaventato i nostri partner europei”. A dirlo, all’indomani del vertice di governo sul Fondo salva-Stati, il professore Massimo Bordignon, membro dell’European Fiscal Board, a margine del convegno Ridisegnare il sistema fiscale italiano organizzato ...

Fondo salva-Stati - Meloni attacca Conte : “Ha letto 40 minuti di resoconti parlamentari per smentire il suo governo” : “Se non ci fossero di mezzo i soldi degli italiani, questa mattina mi sarei quasi divertita ad ascoltare la sua iniziativa. Mi sarei divertita ad ascoltarla mentre ci legge 40 minuti di resoconti parlamentari sostanzialmente smentendo il suo governo”. Così leader di Fratelli d’Italia, in aula a Montecitorio, ha attaccato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine dell’informativa sulle modifiche del trattato sul ...

Fondo salva-Stati - Delrio cita Shakespeare e si rivolge a Salvini : “Sei come Mercuzio - hai parlato del nulla” : Matteo Salvini come Mercuzio,la vicenda del Fondo salva-Stati come una tragedia shakespeariana. Usa questa metafora il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, parlando della polemica nata col leader della Lega sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. “Mi è venuto in mente Giulietta e Romeo” dice Delrio parlando in Aula al termine dell’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Salvini, ...

Fondo salva-Stati - Conte : “Da Salvini e Meloni allarmismo e falsità”. Bagarre alla Camera - il premier si scontra col leghista Borghi : Bagarre e tensioni alla Camera dei deputati durante l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, dopo le accuse delle opposizioni (oltre agli scontri interni alla maggioranza). “Siamo al cospetto di un’accusa gravissima contro di me”, ha esordito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla riforma del Fondo salva-Stati, attaccando Lega e Fratelli d’Italia che, secondo il ...

Fondo salva-Stati - l’informativa urgente del presidente del Consiglio Conte in Senato : la diretta : Dopo l’informativa alla Camera, segnata dagli scambi di accuse tra governo e opposizioni, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce in Senato sulla vicenda del Fondo salva-Stati. La diretta. L'articolo Fondo salva-Stati, l’informativa urgente del presidente del Consiglio Conte in Senato: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fondo salva-Stati - Tria : “Salvini e Di Maio non furono informati? Erano vicepremier - non vice miei. Il problema è di Conte” : “Quanto Salvini e Di Maio sono stati informati in corso d’opera sulle trattative relative al Mes? È chiaro che di queste cose si discuteva. I due all’epoca Erano vicepremier, non Erano vice miei. Quindi, penso che il presidente del Consiglio Conte li avesse informati. Penso che debba rispondere lui su come abbia informato sul testo che era in discussione“. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, ...

Fondo salva-Stati - Conte in Aula : “Parlamento tenuto sempre puntualmente e costantemente aggiornato” : “Sulla riforma del Mes e sulle altre proposte della Commissione europea in merito al completamento dell’Unione economica e monetaria, fin dall’avvio della mia prima esperienza di governo, il Parlamento italiano è stato sempre puntualmente e costantemente tenuto aggiornato“. Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio della sua informativa urgente in Aula alla Camera sul Fondo Salva Stati. ...

Fondo salva-Stati - Conte alla Camera : “Dalle opposizioni accuse gravissime contro di me. Hanno diffuso notizie false e allarmistiche” : “Sono qui per l’informativa sulle modifiche al Fondo salva-Stati non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perché ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento”. Il premier Giuseppe Conte sta intervenendo alla Camera per l’informativa sul Mes. Alle 15.30 sarà in Senato. “Non posso nascondere”, è stato l’esordio del presidente del Consiglio, “che ...

Fondo salva-Stati - il presidente del Consiglio Conte riferisce alla Camera : la diretta : Informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera, sulla riforma del Fondo salva-Stati. Alle 15.30 riferirà in Senato. La diretta. L'articolo Fondo salva-Stati, il presidente del Consiglio Conte riferisce alla Camera: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nicola Porro : 'La modifica del Fondo Salva-Stati è un grande pasticcio' : In un articolo pubblicato su Il Giornale il giornalista Nicola Porro ha parlato della modifica del fondo Salva-Stati. A suo avviso questa misura sarebbe un pericolo per il nostro Paese, e andrebbe a costare molto ai risparmiatori italiani. Il giornalista cita un precedente in merito all'aiuto dato alle banche tedesche, più avvantaggiate a suo dire rispetto a quelle italiane. Secondo Porro il fondo Salva-Stati potrebbe falcidiare il debito ...

Il Fondo salva stati : pro e contro : Il cosidddetto fondo salva stati ha portato a uno scontro fra il Presodente del Consiglio, il Ministro delle finanze e le forze di opposizione. Anche il Movimento 5stelle comunque ha chiesto chiarimenti. Che cosa succede in Europa? Matteo Salvini e Giorgia Meloni da qualche giorno hanno richiamato l'attenzione sul fondo salva stati. Così com'è non fa gli interessi del nostro Paese. All'opposizione si è aggiunto un partito di ...

Fondo salva-Stati - Di Maio : “Nessuna luce verde - prima il Parlamento deve esprimersi”. Franceschini : “Nessuna richiesta di rinvio” : “Per me quel che conta è che il Parlamento sia sovrano e si pronunci prima dell’Eurosummit”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle e ministro degli Esteri, al termine del vertice serale a Palazzo Chigi, dedicato al Fondo salva-Stati. “Questo pacchetto non è ancora definitivo – prosegue Di Maio – finché tutto il pacchetto non sarà chiaro non si può chiudere nessun negoziato. Da stasera ...

Il Fondo salva stati : pro e contro : Il cosidddetto fondo salva stati ha portato a uno scontro fra il Presodente del Consiglio, il Ministro delle finanze e le forze di opposizione. Anche il Movimento 5stelle comunque ha chiesto chiarimenti. Che cosa succede in Europa? Matteo Salvini e Giorgia Meloni da qualche giorno hanno richiamato l'attenzione sul fondo salva stati. Così com'è non fa gli interessi del nostro Paese. All'opposizione si è aggiunto un partito di ...