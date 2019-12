Fisco | arriva Rc auto familiare | si pagherà la migliore classe assicurativa

Dl Fisco - arriva il bonus sulle ripetizioni scolastiche. Ma solo per i redditi fino a 50mila euro : Una detrazione del 19% sulle spese sostenute dalle famiglie per le ripetizioni scolastiche dei figli. Ci sono però dei vincoli: gli studenti devono avere meno di 18 anni, le ripetizioni devono essere date da docenti titolari di cattedra e possono usufruire del bonus solo le famiglie con un Isee fino a 50mila euro .Continua a leggere

Dl Fisco : governo accelera - testo arriva in Cdm : Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

Decreto Fisco - nella nuova bozza arriva la multa per i negozianti che non accettano il pagamento con bancomat : A sette anni dalla legge che impone di accettare i pagamenti elettronici arrivano finalmente le multe per i negozianti che storcono il naso e chiedono i contanti. A prevederle è l’ultima bozza del Decreto legge fiscale collegato alla manovra, che però non è all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi e sarà esaminato probabilmente lunedì prossimo. La sanzione ammonta a 30 euro più il 4% del valore della transazione per ...