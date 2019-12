Fiorentina | Commisso | “Ho invitato la famiglia Astori a vedere qualche partita” Poi

Fiorentina – Commisso legato alla famiglia di Davide Astori : “li ho invitati a vedere una partita con noi” : La famiglia Astori da Commisso per l’ottava edizione della Hall of Fame Viola Si è tenuta oggi l’ottava edizione della Hall of Fame Viola: non poteva mancare il presidente della Fiorentina Commisso, che ha avuto modo di stare a stretto contatto con i familiari di Astori. Erano presenti infatti Renato e Bruno, fratello e padre di Davide. “Ho invitato la famiglia Astori a vedere una partita con noi. Loro devono partire ...

Fiorentina - Montella : «Commisso è eccezionale con me e con i giocatori» : Vincenzo Montella parla alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cittadella: ecco le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella presenta la sfida di Coppa Italia contro il Cittadella in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico della Fiorentina. Montella – «Il nostro obiettivo è passare il turno, giocare col cuore, giocare col cervello non farsi prendere dall’ansia ma dare coraggio ai nostri ragazzi. L’ultima ...

Commisso : «Fischiate me - non i ragazzi. La Fiorentina è il mio lavoro e io la proteggerò» : A fine partita ha parlato anche Rocco Commisso in zona mista sulla brutta sconfitta subita dalla sua Fiorentina Dopo la sconfitta rimediata dalla Fiorentina al Franchi contro il Lecce, Rocco Commisso ha fatto il punto della situazione in casa viola. Le parole del numero uno del club riportate da Fiorentinanews.com MATCH – «Lasciamo stare le scorse partite, la squadra oggi mi è piaciuta. Pensiamo a martedì che c’è un’altra partita, e poi ...

Fiorentina - Commisso : “ero tifoso della Juventus - adesso voglio portare in alto i viola” : “Mi hanno detto che dovevo parlare alla squadra e l’ho fatto dopo l’allenamento di oggi. Sono sempre con i giocatori, spero e credo che siano carichi, abbiamo alcuni infortuni, vediamo di vincere essendo tutti insieme, tutti una grande famiglia“. Sono le dichiarazioni del patron della Fiorentina, Rocco Commisso intervenendo ad un evento organizzato dalla ‘Glorie viola’, in svolgimento a Coverciano, ...

Calciomercato Fiorentina - Pradè e Commisso : “la verità su Chiesa e Montella” : Questioni delicate da risolvere in casa Fiorentina. Dalla sala stampa “Manuela Righini”, in occasione della conferenza organizzata per comunicare il rinnovo di Luca Ranieri, ha preso la parola anche il ds viola Daniele Pradè. Il dirigente ha chiarito la situazione che riguarda Federico Chiesa e fornito un aggiornamento sul summit che si è tenuto queste mattina. Ecco le sue parole: “col padre Enrico è stato un incontro ...

Fiorentina - a tutto Commisso : “Chiesa è importante - ma siamo una squadra. Montella a rischio? Non ho chiesto la Champions” : Il presidente della Fiorentina ha parlato del rinnovo di Chiesa, soffermandosi anche sulla panchina di Montella E’ arrivato in Italia per risolvere alcune situazioni spinose, mettendo al centro del proprio viaggio come sempre la Fiorentina. Rocco Commisso lavora senza sosta per riportare in altro la società viola, partendo dai rinnovi dei giocatori cardine a cui non vuole rinunciare. Jennifer Lorenzini/LaPresse Primo tra tutti ...

Fiorentina - summit in corso tra Commisso ed Enrico Chiesa : in ballo il futuro di Federico - le ultime : Periodo non facile per la Fiorentina: oltre ai risultati negativi delle ultime settimane si è aggiunta la grana Federico Chiesa. E’ mistero attorno all’esclusione del calciatore dalla partita di Verona. Proprio nelle ultime ore arrivano importanti novità. Nell’hotel in Piazza Ognissanti, nel capoluogo toscano, è arrivato Rocco Commisso. Pochi minuti dopo è spuntato anche Enrico Chiesa, padre e agente di Federico. Come ...

Fiorentina-Chiesa - è rottura : Commisso pronto ad aumentare l’ingaggio - ma basterà? : E’ rottura tra Federico Chiesa e la Fiorentina: il giovane verso l’addio Sembra non scorrere buon sangue tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Al ritorno al centro sportivo Astori, dopo il suo primo gol in Nazionale, il giovane attaccante italiano ha mostrato qualche fastidio fisico di troppo, che non gli ha permesso di allenarsi con la solita intensità e che addirittura nella partita col Verona lo ha spinto ad autoescludersi, ...

Commisso : «Investimento da 500 mln nella Fiorentina» : Commisso investimento Fiorentina – E’ passato ormai qualche mese dal suo arrivo a Firenze, e Rocco Commisso inizia a dare forma al suo progetto per riportare in alto la Fiorentina. Il patron viola, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato del nuovo centro sportivo a Bagno Ripoli, delle condizioni per realizzare il nuovo stadio […] L'articolo Commisso: «Investimento da 500 mln nella Fiorentina» è stato realizzato da ...

Fiorentina - Commisso scatenato : il futuro di Chiesa ed i progetti per centro sportivo e stadio : “Il rinnovo di contratto di Chiesa? Per il suo rinnovo, come per quello di altri giocatori, ne parliamo. Puo’ darsi che lo faremo, puo’ darsi che non lo faremo. Il nostro lavoro e’ parlare, guardare, sentire e poi portare a termine le cose”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di una conferenza stampa che è andata in scena al Franchi. “Non ci ...

Fiorentina - i risultati fanno sognare : Ribery e Commisso arrivati per portare lontano la Viola : Altri tre punti per la Fiorentina. Stavolta è il Sassuolo ad arrendersi ai Viola. Eppure i neroverdi erano andati in vantaggio con la rete di Boga, ma il carattere della Fiorentina quest’anno sembra fare la differenza. E, infatti, la squadra di Montella ha rimontato con i gol di Castrovilli e Milenkovic. Vittoria di cuore e di testa, di personalità e coraggio. Tutte qualità che la Fiorentina ha trovato strada facendo. O meglio ...

Fiorentina - Montella : “Contento per Commisso. Ribery? Dalla tribuna mi consigliava i cambi da fare” : Vince in trasferta e in rimonta, è contento per il suo presidente ed elogia la sua stella, anche se non ha giocato. Pienamente soddisfatto Vincenzo Montella dopo il successo della Fiorentina a Sassuolo. Queste le parole del tecnico a fine gara ai microfoni di Sky Sport. “La squadra sta dando risposte importanti. E’ stata una vittoria meritata, siamo cresciuti molto. Il Sassuolo ha avuto qualche giorno di riposo in più rispetto ...

Fiorentina - show del patron Rocco Commisso su Radio Toscana : riceve una fisarmonica e suona l’inno della squadra : Ogni volta che torna in Italia per seguire la sua Fiorentina, il patron viola, l’italo-americano Rocco Commisso, non perde mai occasione per manifestare l’amore per la sua terra d’origine (è nato a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria) e per la sua nuova città di adozione: Firenze. Così, tra una partita di campionato e un’intervista sulla costruzione del nuovo stadio della squadra, il tycoon si è lanciato anche ...

Fiorentina - furia Commisso : “Arbitraggio scandaloso” : "Non mi e' piaciuto affatto quel che e' successo ieri sera, credevo che dopo la partita con il Napoli avevamo finito con certi arbitraggi. E' un po' scandaloso quello che e' successo": cosi' il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a 'Radio anch'io sport', commentando la direzione di gara della partita fra i viola e la Lazio, vinta da quest'ultima 2-1. In occasione del fallo su Ribery "l'arbitro doveva almeno andare al var, poi si puo' pure ...