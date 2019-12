Festa del cioccolato artigianale | bilancio positivo per gli organizzatori

La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti degli Stati Uniti come ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai maniFestanti di Hong Kong : La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti degli Stati Uniti come ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong. Il ministero degli Esteri ha detto che non accetterà più richieste da parte della marina militare statunitense per entrare

Le foto delle maniFestazioni delle “sardine” : Domenica a Milano hanno partecipato migliaia di persone sotto la pioggia, ma era andata molto bene anche a Firenze e Napoli

Malta - maniFestazioni per chiedere le dimissioni del premier Muscat : Al via nuove manifestazioni fuori dal parlamento maltese per chiedere le dimissioni immediate di Joseph Muscat, il premier isolano rimasto coinvolto nell’inchiesta nella morte della giornalista Caruana-Galizia nel 2017. TODAY students meet at 3:15pm near Triton Fountain.Protest at 4pm outside parliament.#DaphneCaruanaGalizia #JusticeForDaphne pic.twitter.com/CEs1bLrWId— Megan Mallia (@meg_mallia) December 1, 2019 La ...

Black Friday - maniFestazioni contro il consumismo in tutta Europa : Amazon nel mirino delle proteste : Nel giorno dei grandi sconti del Black Friday, tutta l’Europa è attraversata da manifestazioni contro il consumismo, in contemporanea a quelle contro il riscaldamento globale. Bersaglio principale delle agitazioni è Amazon. contro la compagnia americana i dipendenti hanno scioperato in Germania, manifestanti hanno formato una catena umana in Olanda e alcuni depositi sono stati bloccati in Francia e Austria. È la prima volta da quando il ...

ManiFestazione del Block Friday prende come bersaglio Amazon : Fonte foto: FOTOGRAMMAManifestazione del Block Friday prende come bersaglio Amazon 1Sezione: Cronache Valentina Dardari Amazon preso di mira dagli attivisti che manifestano per il pianeta

Milano - blitz dei maniFestanti di Fridays for future contro Amazon. Pacchi davanti al negozio : “No a modello economico basato su sfruttamento” : “Oggi trasformiamo questo black friday in un block friday perché questo modello di sviluppo va cambiato”. Migliaia di attivisti di Fridays for future sono tornati in piazza oggi a Milano in occasione del quarto sciopero globale per il clima. Durante il corteo, i giovani hanno attaccato dei cartelli sulle vetrine dei negozi della moda e del Mc Donald di piazza Venezia, mentre davanti al negozio temporaneo di Amazon in San Babila hanno lanciato ...

Maria Monsè - bufera per la Festa della cresima della figlia Perla Maria : “Vergognoso!” : bufera su Maria Monsè, in tv e sui social network. La showgirl ed ex concorrente del GF Vip è stata ospite di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Si parlava di ‘ricchi che ostentano’ e la Monsè ha parlato della festa organizzata per la cresima della figlia Perla Maria. Una festa extra lusso, come mostrato nel servizio. Il filmato registrato durante la cresima, il “Princess Party” andato in scena a fine ottobre, ha mostrato scene ...

Alcuni maniFestanti hanno attaccato e incendiato la sede del consolato iraniano di Najaf - in Iraq : La sera di mercoledì 27 novembre Alcuni manifestanti hanno attaccato e incendiato la sede del consolato iraniano nella città di Najaf, nel sud dell’Iraq. Sei di loro sono morti e 50 sono stati feriti durante gli scontri, quando la polizia

Thanksgiving Day – La storia della Festa più sentita negli Stati Uniti d’America e la sua origine misteriosa : Oggi si celebra negli Stati Uniti d’America il Thanksgiving Day, una delle feste più importanti e sentite del nord America. Il giorno del Ringraziamento si festeggia negli USA ogni 4° giovedì di novembre e in Canada ogni 2° lunedì di ottobre. Quello di quest’anno è il 398° Thanksgiving Day statunitense, infatti questa antichissima tradizione risale al lontano 1621, quando i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore ...

Massimiliano Addario - assolto poliziotto accusato di aver calpestato una maniFestante. L’ex capo della Polizia Pansa lo definì “cretino” : “Sono molto soddisfatto, giustizia è stata fatta, ora ho bisogno di serenità, per tutto quello che ho passato”. Così Massimiliano Addario, il poliziotto del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Questura di Roma, commenta la sentenza del tribunale che martedì lo ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” al processo per i fatti del 2014, quando durante una manifestazione dei Movimenti per la casa fu ...

Movimento delle sardine - il calendario degli eventi e la mappa delle prossime maniFestazioni : Il Movimento delle sardine continua a crescere e sono numerose le manifestazioni previste in Italia e all'estero. Il calendario degli eventi con tutte le prossime manifestazioni è disponibile attraverso una mappa in cui è possibile consultare il luogo e l'orario dell'evento della propria città. L'appuntamento più importante, di portata nazionale, è previsto a Roma il prossimo 14 dicembre.Continua a leggere

Al via Diari Aperti Tour - la scaletta del concerto di Elisa a Torino apre la Festa finale : Si avvia con il concerto di Elisa a Torino, il nuovo Tour che l'artista di Monfalcone ha dedicato a Diari Aperti. Il nuovo album di inediti è quindi tornato sui maggiori palchi italiani per l'ultima parte dei live che l'artista ha previsto per il supporto della sua ultima prova sulla lunga distanza. Nella scaletta del concerto, sono inseriti i brani del nuovo album ma anche della extended version di Diari Aperti, quella rilasciata il 15 ...

In Georgia ci sono stati scontri tra la polizia e i maniFestanti che chiedevano la riforma della legge elettorale : Oggi davanti alla sede del parlamento Georgiano a Tbilisi, capitale della Georgia, ci sono stati scontri tra manifestanti e la polizia, che ha usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeno. I manifestanti stavano cercando di impedire ai politici di entrare