Federica Nargi festeggia il battesimo della figlia Beatrice

Halloween travolge i vip : da Laura Pausini a Giulia Salemi e Federica Nargi - ecco i loro travestimenti - : Novella Toloni La ricorrenza del 31 ottobre conquista tutti anche i personaggi famosi. ecco come hanno scelto di travestirsi, truccarsi o semplicemente apparire sui social (usando filtri spaventosi) Halloween è arrivato e con lui la tradizione delle zucche intagliate, degli scherzi e dei travestimenti. Un appuntamento al quale non hanno voluto mancare molti personaggi famosi di casa nostra. Da Laura Pausini a Federica Nargi, da ...

Federica Nargi - il backstage è bollente : Federica Nargi è una delle showgirl più amate in assoluto, e non solo dagli uomini. Dal fascino naturale, è però proprio in questo periodo che la bellissima fidanzata dell’attaccante Alessandro Matri appare più raggiante che mai. I due, infatti, sono diventati genitori per la seconda volta e questa nuova avventura sembra aver fatto molto bene alla coppia, sia psicologicamente che fisicamente. Già al top dopo pochissimi mesi dal parto, Federica ...

“Bombe a mano…”. Federica Nargi - il seno della sorella Claudia “esplode” e i fan perdono la testa : In casa Nargi sfornano solo donne bellissime. Federica Nargi, per esempio, compagna del calciatore Alessandro Matri, è una delle donne più desiderate d’Italia. E tutti la conoscono. Ma forse non tutti conoscono la sua meravigliosa sorella Claudia che, di Claudia, è la fotocopia. Le due sorelle sono molto legate e spesso postano sui social foto che le ritraggono insieme. Per i follower quegli scatti sono una visione: due bellezze di quel calibro, ...

Federica Nargi diventa bionda ma non convince! : L'ex volto di Striscia la notizia opta per la tinta bionda in estate, ma il suo nuovo look non fa impazzire. L'ex velina mora di Striscia la notizia, Federica Nargi, ha sfoggiato in un'Instagram story il suo nuovo look. Dopo aver lavorato per il tg satirico di Antonio Ricci dal 2008 al 2012, la Nargi ha deciso di dare una svolta al suo look, optando per la tinta bionda. Una scelta di stile che, tuttavia, sembra aver diviso l'opinione ...

Bikini esplosivo e fisico al top! Federica Nargi a 4 mesi dal parto : L’ex velina Federica Nargi, 29 anni, e il calciatore Alessandro Matri, 34, sono una delle coppie più belle dello showbiz. A dimostrarlo scatti hot che hanno ritratto la coppia in barca a Formentera per le vacanze. Effusioni, baci e abbracci, la coppia sembra più unita che mai e Federica non ha perso occasione di mostrare il suo fisico perfetto. Nonostante due gravidanze l’ex velina di Striscia la Notizia, grazie a un’alimentazione corretta e a ...

Tra Federica Nargi e Alessandro Matri la passione brucia a Formentera : Il mare blu di Formentera fa da sfondo al bacio appassionato che si scambiano Federica Nargi e Alessandro Matri. In bikini rosa, l’ex velina avvinghiata al suo compagno mette in mostra un fisico tonico e un lato B perfetto. Tra i due il feeling è alle stelle, e sui social non mancano scatti della coppia felice sotto il sole delle Baleari, tra coccole, abbracci e dediche romantiche.\\ Nella Isla Bonita insieme alle figlie Sofia e Beatrice, Matri ...

Federica Nargi e Alessandro Matri felici in vacanza a Formentera : vacanza a Formentera per Federica Nargi e Alessandro Matri la coppia si scambia un bacio appassionato in riva al mare. La Nargi indossa un bikini rosa che mette in evidenza il suo fisico statuario. Tra i due il feeling è alle stelle, e sui social non mancano scatti della coppia felice sotto il sole delle Baleari, tra coccole, abbracci e dediche romantiche. Nella Isla Bonita insieme alle figlie Sofia e Beatrice, Matri e la Nargi si lasciano ...

Federica Nargi esplosiva in vacanza alle Baleari : Federica Nargi in gran forma in vacanza alle Baleari, si gode il relax con Alessandro Matri e le sue bambine. Attraente, elegante e in forma smagliante. Federica Nargi è una mamma super sexy anche a Formentera, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Alessandro Matri e le sue due bellissime figlie Sofia e Beatrice. La modella, benchè sia reduce da un parto, si mostra in piena forma fisica, con addominali scolpiti ed un corpo ...