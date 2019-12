F1 | Mondiale 2019 | Ferrari indietro | dualismo Leclerc-Vettel mediatico

F1 - Test Abu Dhabi 2019 : due giorni cruciali per provare le nuove gomme Pirelli 2020. Il nuovo Mondiale è già iniziato… : Con il Gran Premio di Abu Dhabi è calato definitivamente il sipario ieri sulla stagione 2019 di Formula 1. Un Mondiale per molti versi avvincente soprattutto nella sua seconda fase ma che ha riservato ben poche sorprese dal punto di vista dei risultati. Lewis Hamilton e la Mercedes sono usciti trionfatori ancora una volta e la Ferrari ha evidenziato, in particolar modo durante la corsa di ieri, di non aver affatto risolto gli atavici problemi di ...

Volley femminie - Mondiale per club 2019 : Novara-Tianjin. Programma - orari e tv : E’ tutto pronto in casa Novara per l’esordio nel Mondiale per club 2019 di Volley femminile che si disputerà a Shaoxing (Cina) da martedì 3 a domenica 8 dicembre. Le Campionesse d’Europa si presenteranno in Asia con l’obiettivo di conquistare il trofeo dopo aver vinto la Champions League, le piemontesi dovranno fare i conti con avversarie di primissima fascia che non saranno semplici da affrontare. Il format della competizione è ...

Volley femminie - Mondiale per club 2019 : Conegliano-Eczacibasi Istanbul. Programma - orari e tv : Cresce l’attesa per l’esordio di Conegliano nel Mondiale per club 2019 di Volley femminile. Paola Egonu e compagne affronteranno domani (3 dicembre) e fortissime turche dell’Eczacibasi VitrA Istanbul. Una sfida che potrebbe risultare determinante ai fini del passaggio del turno. Il format della competizione è abbastanza semplice: otto squadre divise in due gironi da quattro, le prime due avranno accesso alle semifinali. Conegliano si ...

Volley - Mondiale per club 2019 : Civitanova-Al Rayyan. Programma - orari e tv : E’ tutto pronto in casa Lube Civitanova per l’esordio nel Mondiale per club 2019 in Programma domani (3 dicembre) alle ore 22.00 italiane a Betim (Brasile) contro Al-Rayyan Sports. Il format prevede che le quattro squadre qualificate dovranno affrontarsi tra loro in una fase a gironi per decretare gli abbinamenti delle semifinali. I campioni d’Europa e d’Italia in carica si presentano ai nastri di partenza come i favoriti. Nella ...

Joshua-Ruiz - Mondiale pesi massimi 2019 : data - programma - orari e tv : Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua si ritrovano uno di fronte all’altro: dopo l’incredibile esito del primo match del Madison Square Garden di New York, è Diriyah, in Arabia Saudita, a ospitare la rivincita. Ha un seguito la storia di uno dei più inattesi ribaltoni di tutta la storia del titolo Mondiale dei pesi massimi, con Ruiz che, il 1° giugno scorso, riuscì a sottrarre a Joshua le cinture WBA, IBF, WBO e IBO, che ora il britannico ...

Volley - Mondiale per club 2019 : il calendario completo. Programma - orari e dove vederlo in tv : Grande attesa in casa Civitanova per il Mondiale per club che si disputerà da martedì 3 a domenica 8 dicembre a Betim (Brasile). La formula della manifestazione in campo maschile è stata modificata con quattro squadre che si sfideranno tra di loro per decretare gli abbinamenti delle semifinali: la prima classificata se la vedrà contro la quarta, la seconda contro la terza. Ai nastri di partenza Civitanova che si presenta da Campione d’Europa e ...

Volley femminile - Mondiale per club 2019 : il calendario completo. Programma - orari e dove vederlo in tv : Prenderà il via domani (3 dicembre) il Mondiale per club di Volley femminile che si giocherà a Shaoxing (Cina) con la finale prevista domenica 8 dicembre. Parteciperanno alla manifestazione otto squadre che sono state suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate accederanno alle semifinali. Grande attesa per quel che potranno fare le due squadre italiane: Conegliano e Novara. Uno scontro diventato ormai un ...

F1 - la Ferrari chiude il Mondiale 2019 con molti “meno” in classifica e un confronto impietoso con la Mercedes : La Ferrari chiude il suo Mondiale 2019 di Formula Uno in “rosso”. No, non stiamo parlando del famosissimo colore delle monoposto di Maranello, bensì delle statistiche della scuderia con il Cavallino Rampante. Rispetto allo scorso anno, infatti, i numeri parlano di un passo indietro sotto diversi aspetti, mentre il paragone con la Mercedes rimane impietoso. Ma, andiamo con ordine. Questo campionato la Ferrari lo conclude con 9 pole ...

F1 - Mondiale 2019 : i numeri impressionanti di Lewis Hamilton. Mercedes vorrà privarsene nel 2021? : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes ha completato il suo percorso iridato come meglio non poteva nell’ultimo round del campionato 2019 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Adu Dhabi, il britannico ha suggellato il suo sesto titolo iridato con l’84esima vittoria in carriera, l’undicesima dell’anno e la quinta su questa pista. La gara dei record per lui: il 6° Grande Slam (pole, vittoria, ...

Max Verstappen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Abbiamo fatto il massimo - contento di essere terzo nel Mondiale” : L’olandese Max Verstappen conclude in seconda posizione il GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2019 F1. Sul tracciato di Yas Marina, l’olandese della Red Bull ha ottenuto il meglio possibile, al cospetto di un Lewis Hamilton irrefrenabile e irresistibile a bordo della Mercedes. Una prova consistenza quella dell’orange, che ha saputo riprendersi la posizione persa nel primo giro, a vantaggio del monegasco Charles Leclerc ...

Classifica Mondiale piloti F1 2019 : la graduatoria finale. Lewis Hamilton domina - Leclerc e Vettel preceduti anche da Verstappen : Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, è andato in scena l’ultimo atto del Mondiale 2019 di F1. La graduatoria non ha mutato, come è noto, il suo padrone. Lewis Hamilton, infatti, già prima di questo round aveva chiuso i giochi, ottenendo il sesto titolo iridato della sua carriera, ormai distante una sola lunghezza dal tedesco Michael Schumacher. Il britannico (vincitore anche dell’ultimo round), con la sua Mercedes, è stato senza ...

Volley - SuperLea 2019-2020 : decima giornata. Trento-Perugia - che big match! Civitanova al Mondiale - Modena vuole vincere : Domenica 1° dicembre andrà in scena la decima giornata della SuperLega 2019-2020 di Volley maschile ma contemporaneamente si giocherà anche un imperdibile Trento-Perugia, anticipo del tredicesimo turno che si completerà poi il 22 dicembre. Il calendario del girone d’andata è stato totalmente scombussolato per permettere a Civitanova di partecipare al Mondiale per Club, la Lube non scenderà in campo nel fine settimana perché nel frattempo è ...

Volley - Mondiale per club 2019 : il calendario e le date delle partite di Conegliano. Orari - programma e tv : Conegliano parteciperà al Mondiale per club 2019 di Volley femminile che si disputerà a Shaoxing (Cina) da martedì 3 a domenica 8 dicembre. Le Campionesse d’Italia si presenteranno in Asia con l’obiettivo di conquistare il trofeo dopo aver vinto lo scudetto e aver perso la Finale di Champions League, le Pantere hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco ma dovranno fare i conti con avversarie di primissima fascia che ...

Volley - Mondiale per club 2019 : il calendario e le date delle partite di Novara. Orari - programma e tv : Novara parteciperà al Mondiale per club 2019 di Volley femminile che si disputerà a Shaoxing (Cina) da martedì 3 a domenica 8 dicembre. Le Campionesse d’Europa si presenteranno in Asia con l’obiettivo di conquistare il trofeo dopo aver vinto la Champions League, le piemontesi dovranno fare i conti con avversarie di primissima fascia che non saranno semplici da affrontare. Le ragazze di Massimo Barbolini disputeranno questa rassegna ...