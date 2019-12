F1 | Mercedes e Lewis Hamilton dominatori dell’era ibrida Per la Ferrari sarà un’impresa

F1 - Mondiale 2019 : i numeri impressionanti di Lewis Hamilton. Mercedes vorrà privarsene nel 2021? : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes ha completato il suo percorso iridato come meglio non poteva nell’ultimo round del campionato 2019 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Adu Dhabi, il britannico ha suggellato il suo sesto titolo iridato con l’84esima vittoria in carriera, l’undicesima dell’anno e la quinta su questa pista. La gara dei record per lui: il 6° Grande Slam (pole, vittoria, ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Orgoglioso della vittoria - questa Mercedes è un’opera d’arte” : Lewis Hamilton ha letteralmente dominato il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina. Il sei volte Campione del Mondo è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo metro riuscendo così a chiudere l’annata in bellezza da vero fenomeno. Il pilota della Mercedes ha timbrato anche il giro veloce facendo capire di avere ancora tanta fame e che il ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il rinnovo di contratto? Un momento stressante - sono un abile negoziatore”. Resterà in Mercedes? : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera al termine del GP degli USA andato in scena due settimane fa e ora si appresta a vivere senza pressioni il GP del Brasile, nelle prove libere di ieri è sembrato molto veloce sul passo gara anche se sul giro secco si è dovuto accodare alle Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Il britannico, ora a una sola lunghezza di distacco dallo storico record di sette ...

F1 Lewis Hamilton Campione del Mondo - la festa nel paddock e l’esultanza con la Mercedes : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera, il britannico ha concluso il GP degli USA al secondo posto e ha così potuto festeggiare il titolo iridato con due gare di anticipo visto che il compagno di squadra Valtteri Bottas non può più colmare il distacco. Il pilota della Mercedes si è portato così a una sola lunghezza dalla storico record di Michael Schumacher e il suo entusiasmo al traguardo è stato davvero ...

Valentino Rossi e Lewis Hamilton - lo scambio si farà : è ufficiale! Il Dottore sulla Mercedes - il britannico sulla Yamaha : definite data e luogo : Lo scambio più atteso del Nuovo Millennio per quanto riguarda l’universo dei motori si farà. Ora è davvero ufficiale: lunedì 9 dicembre 2019, al circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna), Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i propri mezzi in un evento di esibizione davvero molto atteso. Il Dottore si metterà al volante della Mercedes da Formula Uno mentre il britannico monterà in sella alla Yamaha da MotoGP. Mancano ancora ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi ritiro? No - amo quello che faccio. Sto bene in Mercedes - non la lascio. Le nuove regole sono uno stimolo” : Lewis Hamilton è a un passo dal sesto titolo iridato della sua carriera, il britannico può confermarsi Campione del Mondo di Formula Uno conquistando quattro punti nel GP degli USA che si disputerà nel weekend oppure nel caso in cui il suo compagno di squadra Valtteri Bottas non dovesse vincere. L’alfiere della Mercedes si porterebbe a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher e ha nel mirino il primato del Kaiser, alla ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes non sbaglia mai dal muretto - i nostri avversari commettono errori”. Frecciatina alla Ferrari? : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 grazie a una strategia perfetta della Mercedes, il britannico è riuscito a superare le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc con una sosta anticipata ai box. Il 34enne è ora a un passo dalla conquista del sesto Mondiale di Formula Uno, ha bisogno di conquistare quattro punti nel GP degli USA che andrà in scena nel weekend per chiudere la pratica con due gare di anticipo oppure deve sperare ...