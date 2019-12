F1 | la Ferrari chiude il Mondiale 2019 con molti “meno” in classifica e un confronto

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Bottas chiude davanti a Hamilton e Leclerc - Ferrari non lontana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 15.33 Di seguito la classifica conclusiva delle FP2 ad Abu Dhabi: 1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’36″256 27 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″310 1’36″566 31 3 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″386 1’36″642 28 4 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″435 1’36″691 26 5 33 M. Verstappen (B) Red Bull ...

Formula 1 - Vettel attacca Verstappen : l’olandese incassa e chiude la polemica con la Ferrari : Il pilota olandese ha preferito chiudere la questione con la Ferrari, non replicando alle dure parole di Sebastian Vettel Il fine settimana di San Paolo si è aperto con la dura risposta di Sebastian Vettel a Max Verstappen, che ad Austin aveva accusato la Ferrari di imbrogliare. Dichiarazioni sorprendenti, che hanno spinto il tedesco ad esprimere il proprio punto di vista, alquanto sprezzante nei confronti del collega della Red ...

F1 - i media tedeschi attaccano la Ferrari : “Sta barando e la FIA chiude un occhio” : “Il vantaggio assurdo che hanno in rettilineo è impossibile da raggiungere in maniera legale, perché la tecnologia è ormai in stato molto avanzato di sviluppo. La Ferrari sta barando e la FIA lo sa, ma chiude un occhio perché sarebbe un enorme scandalo”. Sono queste le considerazioni che in Germania, su Auto Bild, i media stanno facendo relativamente alla famosa potenza del propulsore della Rossa in F1. Secondo i dati citati dalla testata ...

