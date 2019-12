Esordio in Serie A davanti a Buffon | Turati sogna in grande ma la mamma lo ammonisce

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il giovane portiere del Sassuolo ha esordito ieri allo Stadium contro la Juventus, riuscendo a fermare gli attacchi di Ronaldo e Higuain Una giornata che Stefanodifficilmente dimenticherà, custodendola gelosamente nel proprio cuore. Una partita che rimarrà scolpita nella sua mente, quella del suoinA. Marco Alpozzi/LaPresse Juventus-Sassuolo è il match del giovane portiere 2001 dei neroverdi, un mare di emozioni per questo 18enne di belle speranze riuscito a fermare alla sua prima in campionato gente come Cristiano Ronaldo e Higuain. Al termine della partita il primo pensiero è per la famiglia e per la, che ha raccontato nel post gara l’emozione del figlio: “è stato un signore, Stefano era al settimo cielo e il primo messaggio che ha mandato è stato alla chat di famiglia: voleva salutare me, ma anche la sorella e il papà. Ha scritto ...

DAZN_IT : Standing ovation per Luis Alberto ed esordio in Serie A per André Anderson ?? #LazioUdinese #DAZN - RegistaOcculto : RT @DAZN_IT: Standing ovation per Luis Alberto ed esordio in Serie A per André Anderson ?? #LazioUdinese #DAZN - puffasgirl_ : RT @zynedo: Turati, portiere del Sassuolo di 18 anni, dopo una partita memorabile contro la Juve al suo esordio in serie A. ?? https://t.co… -