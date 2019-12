Esercizi presciistica Giorgio Rocca a casa video

gqitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempi di ginnasticaè l'uomo che ha portato a11 vittorie in Coppa del mondo, 3 medaglie ai Campionati del mondo e la Coppa del mondo di slalom 2006. Scelto come portabandiera per l’Italia ai mondiali di Bormio nel 2005, in quella stagione eguaglia i record di Tomba, Stenmark e Girardelli. Re assoluto dello slalom, ha mandato a GQ 5 pilloledi ginnastica: per andare in tutta sicurezza sulle piste a Natale (e continuare per il resto della stagione). Primo: allenare l’equilibrio Ginnasticadi: «Lo sci è uno sport di equilibrio, devi creare stabilità e armonia nei movimenti: quindi alleniamo le gambe, ma cercando di stare in equilibrio, sempre». Secondo: allenare la propriocettiva Ginnasticadi: «Fatelo su una superficie ...