Erika De Nardo sposata | Maria Teresa Ruta a Storie Italiane | «Da mamma | non l’avrei

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Si parla del caso diDe. La giovane finita alle cronache per il delitto di Novi Ligure si è rifatta una vita e si è, tra gli opinionisti in studio, esprime la sua opinione su un caso che sta continuando a fare discutere: «Comenon avrei avuto la forza di perdonarla come ha fatto il padre di». L’uomo, infatti, non le ha mai voltato le spalle e l’ha aiutata nonostante 18 anni fa abbia ucciso lae il fratellino. La donna, oggi adulta, a 16 anni sterminò la sua famiglia accoltellando 97 volte lae 21 volte il fratellino con la complicità del suo fidanzatino dell’epoca Omar. Il padre, Francesco De, ha perso moglie e figlio in un solo giorno quel 21 febbraio del 2001, ma è riuscito a perdonare la figlia. Chi lo conosce e lo vede tutti i giorni mentre ritira la posta o va a fare la spesa ...

