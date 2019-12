Elezioni Regno Unito | il Labour rimonta nei sondaggi con il richiamo al voto utile

Regno Unito - dal Parlamento via libera a Elezioni il 12 dicembre : La Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato la proposta del governo di Boris Johnson per le elezioni anticipate il 12 dicembre

Il Regno Unito andrà a Elezioni anticipate prima di Natale : Martedì 29 ottobre la Camera dei Comuni britannica ha approvato a larghissima maggioranza la proposta del premier Boris Johnson di convocare elezioni anticipate prima della fine dell’anno. Sul tema dovrà ora esprimersi la Camera dei Lord, ma il via libera è dato per scontato. Stando a quanto riferisce la stampa britannica, il parlamento verrà sciolto il 6 novembre, la campagna elettorale durerà circa cinque settimane e si tornerà alle ...

Nel Regno Unito i Liberaldemocratici e lo Scottish National Party hanno proposto al governo di Boris Johnson di tenere Elezioni anticipate il 9 dicembre : Nel Regno Unito Liberaldemocratici britannici e lo Scottish National Party (SNP), partiti entrambi contrari a Brexit, hanno proposto al governo di Boris Johnson di tenere le elezioni anticipate il 9 dicembre , invece che il 12 come suggerito in precedenza dal

Il Regno Unito andrà a Elezioni anticipate per la seconda volta in due anni? : Da sinistra, il leader laburista Jeremy Corbyn e il primo ministro conservatore Boris Johnson (foto: Kirsty Wigglesworth – WPA Pool / Getty Images) Giovedì 24 ottobre il premier del Regno Unito Boris Johnson ha scritto una lettera al leader laburista Jeremy Corbyn per informarlo che è disposto a prorogare la Brexit, ma vuole convocare elezioni anticipate. Se BoJo – come è soprannominato – riuscisse nel suo piano, il Regno Unito andrebbe ...