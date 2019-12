today

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Gli universitarisede così come chi frequenta master e dottorati nel territorio nazionale potrebbero...

novasocialnews : Elezioni, l'emendamento per votare anche al di fuori della circoscrizione di residenza #novasocialnews #nonstopnews… - Today_it : Elezioni, l'emendamento per votare anche al di fuori della circoscrizione di residenza - VeronelliD : Non so voi, ma io non vorrei ritrovarmi in futuro a votare alle elezioni politiche sulla piattaforma Rousseau ?? -