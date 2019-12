ilsole24ore

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Allo studio anche l'organizzazione in concomitanza con glianche dei primi campionati di immersioni subacquee. Per questa disciplina altamente spettacolare, la Lega europea delsta valutando la possibilità di far svolgere le gare in un sito iconico di: tra quelli presi in considerazione, anche Castel Sant'Angelo e il Colosseo

fisco24_info : È ufficiale: assegnati a Roma gli Europei di nuoto 2022: Allo studio anche l'organizzazione in concomitanza con gli… - SportRepubblica : Nuoto, ufficiale: gli Europei 2022 assegnati a Roma - Piergiulio58 : Nuoto, ufficiale: gli Europei 2022 assegnati a Roma. -