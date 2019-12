E sono 6! Messi vince il Pallone d’Oro 2019 | Cristiano Ronaldo battuto anche da Van Dijk

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019)si aggiudica ild’Oro: rispettati tutti i pronostici Come da pronostico, a Parigi è Lionela festeggiare per la vittoria deld’Oro. Il calciatore argentino ha conquistato il trofeo ideato dalla rivista “France Football” per la sesta volta in carriera dopo quelli del, 2010, 2011, 2012 e 2015. Una doppia soddisfazione per, che supera così, assente a Parigi, fermo a 5 trofe. Secondo posto per Van, completa il podio invece. L'articolo E6!ild’Oroda VanSPORTFAIR.

Am_Parente : Più del 60% dei percettori ha un basso livello di scolarità e qualificazione. Centri per l’impiego e navigator non… - reportrai3 : Come sono messi a distanza di 13 anni gli impianti di Torino 2006? Qui per esempio siamo a Sauze d'Oulx e questa è… - reportrai3 : Quelle di Milano-Cortina 2026 promettono di essere #Olimpiadi invernali low cost e di portare enormi benefici sul t… -