È morta Shelley Morrison | storico volto della serie Will e Grace

Shelley Morrison morta - addio alla Rosario di “Will & Grace” : il suo personaggio pensato per un solo episodio divenne tra i più amati della serie : L’attrice statunitense Shelley Morrison, volto noto del telefilm “Will & Grace” dove ha interpretato Rosario Salazar, la cameriera di Karen Walker (Megan Mullally), è morta domenica all’età di 83 anni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per complicazioni cardiache legate ad una breve malattia. Era sposata con lo scrittore Walter Dominguez. Dal 1999 al 2006 Morrison interpretò nella popolare serie tv “Will & ...

