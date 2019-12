È morta Shelley Morrison | la Rosario di Will & Grace

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Non aveva nemmeno partecipato al revival di, partito nel 2017., l’attrice, che proprio nella popolare sitcom interpretava la camerieraSalazar, èa 83 anni nella giornata di domenica 1° dicembre a causa di un attacco cardiaco in seguito a una breve malattia. Aveva recitato in serie come The Flying Nun e General Hospital, però la sua celebrità era legata a stretto giro al ruolo diSalazar, irriverente e ruvida domestica dell’ereditiera Karen Walker, con la quale aveva instaurato un rapporto di odio e amore ma soprattutto di grande complicità. i Il suo personaggio doveva comparire in una sola puntata nella prima stagione, ma la chimica dimostrata con Megan Mullally, l’interprete di Karen appunto, spinse gli autori a confermarla per un totale di 67 episodi. L’ultima apparizione dinei panni dirisale allo speciale ...

