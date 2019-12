Due giovani campane tra i protagonisti del 62° Zecchino D’Oro

Furto al palazzetto dello sport di Vairano Scalo : fermati Due giovani : Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – I carabinieri della Stazione di Vairano Scalo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza per Furto aggravato in concorso, di T.D. (classe 1999), residente a Calimera (Le), e O.H., tunisino (cl. 2001) residente a PietraVairano (Ce). Gli arrestati, mediante effrazione di una finestra, si erano introdotti nello spogliatoio del palazzetto dello ...

Edoardo e Luca - chi sono i Due giovani scialpinisti uccisi dalla valanga sul Monte Bianco : Il bilancio delle vittime della valanga caduta questa mattina, sabato 30 novembre, sul Monte Bianco, nella zona di Punta Helbronner, a circa 3000 metri di altitudine, è di due sciatori. Edoardo Camardella e Luca Martini i loro nomi. Entrambi erano molto giovani: Edoardo, di La Thuile, aveva ventotto anni; Luca aveva trentadue anni da Finale Ligure (Savona). I due giovani sciatori erano impegnati, insieme ad altri tre amici che si erano salvati, ...

Milano - incendio sui Navigli : morti tra le fiamme Due giovani fidanzati : La coppia, di 29 e 27 anni, è stata sorpresa nel sonno dalle fiamme all’interno della villetta di due piani che stava ristrutturando. Salva una terza persona. Il rogo è divampato alle 3.30 nel sottotetto dell’abitazione forse per un corto circuito

Incendio li sorprende nel sonno - è dramma : morti Due giovani : Il bilancio è pesante. L'Incendio è scoppiato intorno alle tre in una palazzina in alzaia Naviglio Grande 156 a Milano...

Maltempo in Campania - un fulmine colpisce Due giovani calciatori : Un fulmine si è abbattuto oggi sullo stadio “Pastena” di Battipaglia (Salerno) ferendo due calciatori di 15 anni. Entrambi sono stati portati nell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove sono stati sottoposti agli accertamenti che, secondo quanto si apprende, hanno dato esito negativo. La scarica elettrica si è abbattuta sull’impianto sportivo della Piana del Sele intorno alle 11, ...

Camminavano su binari : Due giovani investiti da treno : Stavano camminando lungo i binari della stazione di Porto Marghera (Venezia) quando sono stati investiti di striscio da un treno in transito. Ora una coppia di giovani francesi di 26 e 27 anni sono ricoverati all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Lui è in gravi condizioni. Pochi minuti prima della mezzanotte, i due stavano passeggiando sui binari, forse convinti della mancanza di convogli in transito a quell’ora. Ma in quel momento, un treno vuoto ...

ATP Finals – Tsitsipas è il primo finalista : anche Re Roger costretto ad arrendersi ai giovanissimi - Federer schiacciato in Due set : Tsitsipas piega Federer in due set in semifinale alle ATP Finals: il greco numero 6 al mondo è il primo finalista E’ Stefanos Tsistisipas il primo finalista delle ATP Finals: dopo l’eliminazione di Djokovic e Nadal, anche l’ultimo veterano, Federer, si è dovuto arrendere ai giovanissimi del tennis. Il tennista greco ha schiacciato il rivale svizzero in due set, aggiudicandosi la vittoria nella semifianle contro Federer in ...

Carabiniere ucciso - chiesto il giudizio immediato per Due giovani americani : La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, accusati del concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello, avvenuto la notte del 26 luglio scorso. I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Michele Prestipino e dall’aggiunto Nunzia D’Elia, hanno chiuso le indagini. L'articolo Carabiniere ucciso, chiesto il giudizio immediato per due giovani americani ...

Barcellona - giovani indipendentisti accampati da Due settimane per protesta : “L’Ue? Affidabile - dialoghiamo”. “No - ci ha voltato le spalle” : Da due settimane ci sono circa 200 tende a Plaza Universitat, a Barcellona. Gli studenti e le studentesse sono tornati in piazza come al tempo degli indignados: dormono nelle tende, si ritrovano nell’assemblea serale e organizzano i gazebo per garantire i servizi basici, dalla cucina all’assistenza medica. “Chiediamo all’Europa di prendere una posizione nei confronti della brutalità della polizia che stiamo vivendo in ...

Due giovani suore scoprono di essere incinta in Sicilia - i retroscena che sconvolgono l’isola : Due suore hanno scoperto di essere incinta in Sicilia nei giorni scorsi: prima è successo a una religiosa di 34 anni che viveva in un convento di Sant’Agata di Militello (Messina), poi a un’altra sorella originaria del Madagascar che si è scoperta incinta ad Ispica (Ragusa), dov’era responsabile di un servizio di assistenza per anziani e fungeva anche da madre superiora. Adesso ha lasciato l’istituto di cui era ospite ...

Napoli - calci contro il bus e insulti e minacce all’autista : Due giovani incastrati dal video : calci contro il bus, insulti e minacce all’autista. L’episodio di violenza è avvenuto a Fuorigrotta, a Napoli, dopo che due giovani volevano salire sul pullman della linea 181 apparentemente senza titolo di viaggio. Da pochi giorni nel capoluogo campano sono iniziate le verifiche delle nuove squadre di controllori volute da Anm e Comune. L'articolo Napoli, calci contro il bus e insulti e minacce all’autista: due giovani ...

Rissa per strada - poi botte ai carabinieri : in manette Due giovani ecuadoriani : Decisi a non farsi prendere, i due stranieri hanno prima tentato la fuga a piedi e si sono poi scagliati contro i carabinieri una volta alle strette. Ridotti in manette, si trovano ora dietro le sbarre in attesa dell'udienza di convalida Federico Garau ? Luoghi: Ancona

Baby gang in azione ad Este : giovani marocchini pestano Due uomini per strada : Gli adolescenti hanno attraversato la strada col semaforo rosso, costringendo la prima vittima in bici ad affettuare una brusca frenata. Rimproverati dal ciclista, lo hanno riempito di botte, per poi avventarsi contro un altro uomo intervenuto per fermarli. Si tratta di giovani marocchini nati e cresciuti a Padova Federico Garau ? Luoghi: Este