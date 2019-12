Dramma della solitudine a Taranto | anziano trovato morto in casa

Dramma della solitudine a Taranto : muore in casa da solo - il suo cane lo veglia per otto giorni : Non lo sentivano da otto giorni e dall'appartamento proveniva un cattivo odore. Stamattina, lunedì 2 dicembre, è stata fatta la terribile scoperta: il corpo senza vita è stato trovato nella camera da letto con il suo cane, un pastore tedesco, che lo ha sorvegliato. L'ennesimo Dramma della solitudine viene da Via Pola all'angolo di Via Cesare Battisti a Taranto. I vicini erano preoccupati per l'assenza e anche per l'odore che proveniva dalla casa ...

Daniele Bossari dalla Toffanin racconta il Dramma della depressione : Ospite di “Verissimo” Daniele Bossari durante l’intervista rilasciata alla Toffanin racconta: «Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti». Per la prima volta in tv il presentatore parla del suo viaggio nell’abisso della depressione, raccontato nel suo nuovo libro ‘La faccia nascosta della Luce’. Ripercorrendo quel periodo drammatico della sua vita Bossari ...

Giusy Ferreri a Verissimo - il Dramma della malattia al cuore : "Come mi ha stravolto la vita" : Tempo di confessioni per Giusy Ferreri, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 23 novembre. La cantante si racconta e racconta la sua carriera, si dilunga sullo stop, sulla pausa durante la quale ha cercato un nuovo stile. La svolta pop e personale: "Avevo bi

Allerta Meteo - ecco le MAPPE della paura : modelli Drammatici per Sabato 23 Novembre – DETTAGLI : Allerta Meteo – L’ultimo aggiornamento del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR per domani, Sabato 23 Novembre, è davvero impressionante: le MAPPE, che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, fanno davvero impressione. Raramente, negli ultimi decenni, abbiamo visto qualcosa di simile sui modelli. Nelle prossime ore sull’Italia si verificheranno fenomeni Meteorologici degni di un forte uragano ...

Dramma Michel Cruciani - morta la figlia del calciatore della Lucchese : Un terribile lutto ha colpito Michel Cruciani, calciatore della Lucchese. E’ morta, a soli 5 anni, la figlia Victoria. La bambina, nata prematura, aveva affrontato diverse cure negli Usa. Molti i messaggi di vicinanza arrivati a Cruciani dal mondo del calcio. In occasione della gara di domenica la Lucchese scenderà in campo con il lutto al braccio. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna ...

Cesare Bocci e il Dramma dell'ictus della moglie Daniela : "La vita ti fa cadere ma bisogna rialzarsi sempre" : Ospiti a Domenica In, i due hanno parlato dei momenti bui vissuti dopo l'ictus che ha colpito Daniela pochi giorni dopo la...

Acqua alta a Venezia - marea si ferma a 150 cm : turisti a caccia di selfie nel Dramma della città allagata : Comincia a rientrare l'allerta a Venezia dove la piena di 160 centimetri non ha raggiunto il suo massimo: l'Acqua è arrivata a 150 centimetri a Punta Salute e poi ha iniziato a...

Bimbo ucciso dal patrigno - il Dramma della sorellina : «Papà voleva affogarmi - mi mise la bocca nel rubinetto» : «Papà Toni mi ha messo sotto il rubinetto tenendomi la bocca aperta, mi voleva affogare»: a riferire questa circostanza, subita dalla sorellina di Giuseppe, il Bimbo ucciso dal...

LETTURE/ Le fiabe - un viaggio di fantasia nel Dramma della vita : Al Teatro Oscar di Milano la prima parte dello spettacolo di e con Silvano Petrosino, "Le fiabe non raccontano favole. Cappuccetto Rosso"

Dramma della solitudine - cadavere trovato in casa a 20giorni dalla sua morte : Teramo - Il corpo senza vita di un uomo A.D. un 66enne originario della Puglia, è stato rinvenuto dai carabinieri di Alba Adriatica. Gli uomini dell'Arma erano stati contattati da alcuni vicini dell'uomo, che avevano sentito un odore nauseabondo venire dell'appartamento in una palazzina in via Cavour, in pieno centro cittadino. Quando i carabinieri hanno sfondato la porta dell'immobile, si sono trovati di fronte il corpo ...

Casali del Manco(CS). Intervista a Francesco De Marco - Scrittore e Drammaturgo : ”Il Teatro Dialettale della Calabria merita di essere tutelato - perché è il testimone della nostra identità”! : Il nostro attento interlocutore ha espresso a “Laprimapagina.it” un preoccupato pensiero ed anche un auspicio: ”Fare in modo che la

R.Mussolini : impatto sociale Drammatico della vertenza Auchan-Sma - mozione per tutela lavoratori : Roma – Arrivano le parole di Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, in merito all’impatto sociale della vertenza Auchan-Sma: «L’acquisizione di Auchan da parte del colosso Conad potrebbe rivelarsi un’operazione dall’impatto sociale drammatico. Da questa, infatti, potrebbero scaturire migliaia di esuberi sia tra i ...

Drammatico schianto in strada a Sassari : muore il “re della semola” - due feriti gravi : A perdere la vita è stato Agostino Galleu, classe 1938, storico titolare della Molini Galleu e per questo conosciutissimo in zona come "il re della semola e del Pane" di Ozieri. L'anziano imprenditore viaggiava come passeggero di una vettura guidata da un medico 71enne che si è scontrata frontalmente con un'altra auto guidata da un 41enne.Continua a leggere