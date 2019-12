anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoPozzuoli (Na) – Un ragazzo di 15ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto poco dopo le 19 nel rione Toiano a Pozzuoli, comune flegreo in provincia di. Nonostante la giovane età, la vittima era alla guida di unain via Antonino Pio quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che si è più volteta. Con lui c’era anche un amico coetaneo. Soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 15enne è deceduto poco dopo l’arrivo. La vittima era alla guida dellache si èta più volte finendo la folle corsa nei giardinetti pubblici. Il corpo del 15enne è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo. (Foto Pozzuoli21) L'articolo, a 15sicon laproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Dramma a #Napoli, a 15 anni si ribalta con la Smart e muore ** - claudiodinapoli : RT @VincenzoImpera1: La cultura anglosassone ripete come un mantra «fallire velocemente, fallire presto». Ed è esattamente quello che deve… - VincenzoImpera1 : La cultura anglosassone ripete come un mantra «fallire velocemente, fallire presto». Ed è esattamente quello che de… -