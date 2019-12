anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Ancora un successo per la ragazze della DPSGche al Palasport di San Giorgio del Sannio, al cospetto di un numerosissimo pubblico, vincono ilcontro l’e continuano la loro rincorsa verso le zone nobili della classifica in questo difficilissimo. Vittoria da tre punti, terzo posto in classifica mantenuto, ecco il responso di quest’ultimo turno di campionato di serie C femminile, che finalmente inizia a sorridere alle “diavole rosse” del duo Pericolo-Palermo. Abbastanza netta l’affermazione delle sannite contro le cugine avellinesi che, ancora una volta, hanno dimostrato di essere una buona squadra, ben organizzata, che sicuramente non merita di occupare l’attuale posizione di classifica. Le biancorosse sangiorgesi, dopo la sconfitta subito contro l’Elisaavevano ...

anteprima24 : ** DP Noleggi SG #Volley il #Derby è tuo, battuta la Primavera #Avella ** - Tgyou24 : DP Noleggi SG Volley, trasferta amara a Pomigliano D’Arco - ottopagine : DP Noleggi SG Volley, trasferta amara a Pomigliano D’Arco #SanGiorgiodelSannio -