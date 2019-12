Doppio rinnovo per Shetland | la serie tv in onda su Giallo tornerà per la sesta e settima

optimaitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Latvè un successo in Scozia e nel Regno Unito. A conferma della sua popolarità, la BBC rinnovato il mystery drama per altre due stagioni (più precisamente lae la), che andranno innei prossimi anni. Basata sui romanzi di Ann Cleeves, lasegue le indagini dell'ispettore Jimmy Perez (interpretato da Douglas Henshall) e la sua squadra che si occupano dei crimini più efferati all'interno della comunità insulare delle Isole. Insieme ai propri colleghi fidati, l'uomo lavora ad unadi casi che turbano la popolazione locale. Perez è guidato dal buon senso e segue le regole, ma la sua personalità si scontra spesso con i residenti del luogo: personaggi chiusi e diffidenti, con cui non sarà facile instaurare un rapporto. Secondo il sito BBC, lastagione diverranno girate rispettivamente nel 2020 e nel 2021; ...

