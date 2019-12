Domenica Live ascolti | Barbara d’Urso stacca di nuovo Francesca Fialdini

Domenica Live - accusa-choc a Paola Caruso : "Mi ha pestato". Lei sbrocca : "Ci vediamo in tribunale" : Altro che amore: tutto sta per arrivare in tribunale. Tra Paola Caruso e Moreno Merlo è precipitato tutto. Lei accusa Merlo di averla registrata di nascosto. Ma lui sostiene di essere stato picchiato dalla Caruso. Insomma, una rottura choc con strascichi pesantissimi. E dopo la versione dei fatti ra

Domenica Live - Moreno Merlo contro l’ex fidanzata Paola Caruso : “Mi ha picchiato - ecco le prove” : Sembra non finire più la lite a distanza tra la showgirl Paola Caruso e il suo ex fidanzato Moreno Merlo. Se la Caruso aveva accusato Merlo di essere solo in cerca di fama e notorietà televisiva (“si è avvicinato a me, usando mio figlio per cercare di arrivare in televisione”) e di averla “minacciata” perché ha registrato delle conversazioni private tra loro, ieri il diretto interessato ha ribaltato tutta la versione dei fatti. L’ex ...

Domenica Live - Mercedesz Henger risponde alla madre Eva Henger sul caso Riccardo Schicchi : Archiviamo per un attimo la faida tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia Nicolini (qui per recuperare gli ultimi sviluppi) e ritorniamo ad un altro dramma familiare, quello tra Mercedesz Henger ed Eva Henger. Che cosa era successo? Come ricorderete, Mercedesz aveva rivelato come Riccardo Schicchi, da tutti considerato suo padre biologico, in realtà non lo fosse, scatenando le ire di Eva. Ospite della puntata odierna di Domenica Live, ...

Mercedesz Henger in lacrime a Domenica Live : «Schicchi non è mio padre - mia madre mi attacca - vi racconto tutto» : A Domenica Live, prosegue, seppure a distanza, lo “scontro” tra Eva Henger e Mercedesz Henger. Nei giorni scorsi, Mercedesz ha confessato di non essere figlia di Riccardo Schicchi. A Domenica Live, Mercedesz spiega le ragioni della dichiarazione per cui è stata criticata da Eva. «Questa cosa non volevo neanche io che uscisse. Sono diventata molto brava a dire questa bugia bianca, ossia che Riccardo Schicchi fosse il mio padre biologico, mi sono ...

Domenica Live : ecco la replica choc di Moreno Merlo alle accuse di Paola Caruso : Soap opera Paola Caruso – Moreno Merlo, dove eravamo rimasti? I due, come ricorderete, dopo una breve relazione si erano lasciati in maniera non del tutto pacifica. Queste le parole di Paola a Domenica Live la scorsa settimana (qui per recuperare il discorso completo): Si è avvicinato a me usando mio figlio per cercare di arrivare in televisione. E ancora: Mi diceva ‘Stai attenta a quello che dici, perché se vai a dire in giro ...

Moreno Merlo : il referto medico e il confronto con Paola Caruso a Domenica Live (video) : prosegui la letturaMoreno Merlo: il referto medico e il confronto con Paola Caruso a Domenica Live (video) pubblicato su Gossipblog.it 01 dicembre 2019 18:50.

Domenica Live - Mercedesz Henger su Riccardo Schicchi : “Ho solo cercato di onorare la sua memoria” : Ospite a “Domenica Live”, Mercedesz Henger risponde alla sfogo social della madre Eva. Lunedì scorso, ospite a “Live Non è La D’Urso”, Mercedesz Henger ha rivelato che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico (ve ne abbiamo parlato qui). In seguito a tale rivelazione, Eva, madre di Mercedesz, si è scagliata contro la figlia, […] L'articolo Domenica Live, Mercedesz Henger su Riccardo Schicchi: “Ho ...

Domenica Live - Moreno Merlo replica a Paola Caruso : “Non mi sarei mai approfittato di una donna con un bambino” : Ospite a “Domenica Live”, Moreno Merlo risponde alle accuse mosse da Paola Caruso. La scorsa settimana, Paola Caruso è stata ospite a “Domenica Live”, per parlare dei motivi che hanno portato alla rottura con il fidanzato Moreno Merlo (ve ne abbiamo parlato qui). L’ex Bonas di “Avanti un altro” ha accusato il dj di essersi […] L'articolo Domenica Live, Moreno Merlo replica a Paola Caruso: ...

MORENO MERLO - EX PAOLA CARUSO/ 'Imprecava e mi augurava la morte!' - Domenica Live - : MORENO MERLO l'ex fidanzato di PAOLA CARUSO replica alle accuse a Domenica Live: 'mi ha minacciato di morte', la sua versione.

Domenica Live - Moreno Merlo choc : “Paola Caruso mi ha picchiato” : Moreno Merlo, dichiarazione choc a Domenica Live: “Paola Caruso mi ha schiaffeggiato” Ormai Domenica Live è una Domenica part-time, piena di argomenti specialmente polemici e affatto allegri, a differenza della Domenica In di Mara Venier che può vantare interviste come quelle al grande Paolo Bonolis. Oggi da Barbara d’Urso è stato ospite Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola Caruso, che ha fatto delle confessioni choc sulla sua ...

Milena Miconi/ Matrimonio con Mauro Graiani "un giorno speciale!" - Domenica Live - : Milena Miconi oggi ospite con la sua intera famiglia a Domenica Live: le immagini del suo Matrimonio dopo 18 anni di amore.

Domenica Live - ospiti e anticipazioni di oggi 1 dicembre : Secondo le indiscrezioni trapelate e i rumors la busta choc di oggi a Domenica Live lascerà sorpresa la stressa Barbara D’Urso: cosa ci sarà dentro? A Domenica Live la sorpresa è sempre dietro l’angolo e continua a suscitare l’interesse del fedele pubblico di Barbara D’Urso e gli ascolti non fanno che confermare questa tendenza. oggi gli […] L'articolo Domenica Live, ospiti e anticipazioni di oggi 1 dicembre è apparso prima sul sito ...

Domenica 1 dicembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è L’Arena : Domenica 1 dicembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è L’Arena Altra Domenica ricca di ospiti in tv quella che casca l’1 dicembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti si apprestano a condurre un’altra puntata dei fortunati salotti di cui sono alla guida sul piccolo schermo. […] L'articolo Domenica 1 dicembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che ...

Domenica Live : Barbara d’Urso fa un chiarimento su Paola Caruso e Merlo : Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno Merlo a Domenica Live: “Amo Paola Caruso” Barbara d’Urso, come già ampiamente anticipato, intervisterà domani a Domenica Live nientepopodimeno che Moreno Merlo. Difatti quest’ultimo andrà in trasmissione per rispondere punto per punto alle accuse mosse nei suoi confronti da Paola Caruso. Intanto a poco più di 24 ore da questa intervista, la conduttrice ha voluto ...