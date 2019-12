Domenica In | sfumata l’esibizione di Gianna Nannini Mara Venier è nera

davidemaggio

(Di lunedì 2 dicembre 2019)UnaIn(solita) – quella andata in onda ieri – per, che ha visto il suo programma ridursi per dare spazio allo speciale del Tg1 sull’accensione del presepe di Greccio da parte di Papa Francesco. Tale variazione ha comportato un incidente di percorso che ha visto come “vittima”. Ospite della trasmissione, la cantante ha presentato il nuovo album La Differenza. Mancano pochi minuti alle 15.45 – momento in cui la trasmissione avrebbe dovuto lasciare la linea allo speciale del Tg1 - quando lainizia a cantare l’ultimo singolo. Passa circa un minuto, la performance è nel vivo ma all’improvvisoIn viene interrotta. Parte così lo speciale con Papa Francesco. Alle 17.00 circaIn torna in onda (come già preventivato) eapre l’ultimo segmento ...

