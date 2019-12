Domenica In | Papa Francesco zittisce Gianna Nannini | Mara Venier costretta

Domenica In - Gianna Nannini interrotta dalla diretta del Tg1 per il Papa. Mara Venier sbotta : “Non siamo stati avvisati - sono nera” : L’ultima puntata di Domenica In è stata un po’ movimentata dal momento che la trasmissione è andata in onda in versione ridotta per lasciare lo spazio allo speciale del Tg1 sull’accensione del presepe da parte del Papa a Greccio, luogo in cui san Francesco lo inventò. Ospite in studio con Mara Venier c’era Gianna Nannini che, dopo una lunga intervista con ricordi e aneddoti sulla sua lunga carriera, si è poi esibita con ...

Gianna Nannini commossa a Domenica In per mamma Giovanna - poi l’esibizione sfumata per il Papa (video) : Una Gianna Nannini commossa a Domenica In ha ripercorso le tappe della sua carriera e si è emozionata fino alle lacrime rivedendo una clip che la ritraeva con la mamma Giovanna, scomparsa nel 2014. All'indomani dell'annuncio del tour 2020 che la vedrà in giro per i palazzetti italiani, la rocker senese ha presentato nel salotto della Domenica di Rai1 il suo ultimo lavoro, l'intenso album rock-blues La Differenza, registrato a Nashville e ...

Domenica In - le parole di Mara Venier dopo l’interruzione per lo speciale sul Papa : Oggi Domenica In è andato in onda in versione ridotta per dare la linea ad uno speciale dedicato alla visita del Papa nella città di Greccio. Il collegamento però è avvenuto in modo inaspettato ed improvviso, durante l’esibizione di Gianna Nannini. Un episodio che ha infastidito gli spettatori e la stessa conduttrice Mara Venier, che evidentemente aveva dei tempi diversi e non immaginava un’interruzione così brusca. Sui ...

Paolo Bonolis - show a Domenica in : scherza sul Papa - piange per la moglie e ricorda il papà : Paolo Bonolis s'è raccontato a Domenica In, la trasmissione televisiva condotta da Mara Vanier. Molto spazio a diversi episodi della sua vita, ma anche alla presentazione del suo ultimo libro. "Ho deciso di scrivere il libro perchè parlavo spesso da solo e dicevo delle cose, quindi pensando che pote

Appuntamenti in diretta con le visite del Papa - Domenica IN ridotta per due puntate : Con il Natale in avvicinamento gli Appuntamenti televisivi con il Papa si moltiplicano. Questi saranno seguiti come ogni anno dalle telecamere di Rai Vaticano che, con le dirette in onda su Rai 1 (e a cura del Tg1), documenteranno minuto per minuto gli eventi in programma. Eventi che andranno però a ridurre la durata di Domenica IN per un lasso di tempo importante e per due settimane.Oggi pomeriggio alle 15:45 la dodicesima puntata del ...

