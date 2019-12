Domenica In | Gianna Nannini interrotta dalla diretta del Tg1 per il Papa Mara Venier

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’ultima puntata diIn è stata un po’ movimentata dal momento che la trasmissione è andata in onda in versione ridotta per lasciare lo spazio allo speciale del Tg1 sull’accensione del presepe da parte dela Greccio, luogo in cui san Francesco lo inventò. Ospite in studio conc’erache, dopo una lunga intervista con ricordi e aneddoti sulla sua lunga carriera, si è poi esibita con la sua nuova canzone. Tutto stava procedendo come da scaletta, la conduttrice avrebbe dovuto dare la linea allo speciale del Tg1 alle 15.45 solo che, qualche minuto prima dell’ora “X”, la Rete ha sfumatoche stava ancora cantando per dare la linea al Tg1. Un’interruzione improvvisa che ha scatenato le critiche dei telespettatori sui social ma anche della stessache prima ha chiarito quanto ...

