Domenica ci sono stati nuovi arresti per la strage della famiglia mormone in Messico

Domenica In - Gianna Nannini interrotta dalla diretta del Tg1 per il Papa. Mara Venier sbotta : “Non siamo stati avvisati - sono nera” : L’ultima puntata di Domenica In è stata un po’ movimentata dal momento che la trasmissione è andata in onda in versione ridotta per lasciare lo spazio allo speciale del Tg1 sull’accensione del presepe da parte del Papa a Greccio, luogo in cui san Francesco lo inventò. Ospite in studio con Mara Venier c’era Gianna Nannini che, dopo una lunga intervista con ricordi e aneddoti sulla sua lunga carriera, si è poi esibita con ...

Roberto Brunetti - Er Patata a Domenica Live : "Sono uscito dal carcere dopo l'arresto per droga. Basta brutte compagnie : voglio ripartire" : “Sono uscito dal carcere. Ora voglio ripartire”. A parlare è Roberto Brunetti, attore conosciuto ai più con il nome d’arte “Er Patata”. Ospite di Barbara D’Urso durante la trasmissione Domenica Live, l’artista ha parlato dell’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti che lo aveva coinvolto qualche anno fa.“Mi hanno trovato con un po’ di erba. Sai quella disperazione ...

Vladimir Luxuria a Domenica Live contro Barbara D'Urso : "Sono delusa - mi aspettavo una reazione da parte tua" : Luxuria parla dello scontro con Vittorio Sgarbi e critica il comportamento assunto dalla conduttrice.

Roberto Brunetti “er patata” a Domenica Live : «Sono uscito dal carcere. Ora voglio ripartire» : Roberto Brunetti, in arte er Patata, scontata la pena, racconta la sua storia a Domenica Live. «Nel 2009 sono stato assolto, poi aperto ho una pescheria, non si lavorava, la crisi, la depressione, mi sono rotto un braccio, ho dovuto chiudere la pescheria….». Brunetti era il compagno di Monica Scattini. «Ci siamo lasciati dopo 17 anni. Ho saputo che non stava tanto bene, ma non mi parlava molto, era arrabbiata. Poi da un amico comune, il giorno ...

Nadia Toffa - la mamma a Domenica In : «Sono rimasta con lei fino alla fine - ma non è vero che il fidanzato non le era accanto» : Trattenere le lacrime è impossibile: a Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ricorda Nadia Toffa in compagnia della mamma dell’indimenticata star de Le Iene, Margherita. Mara Venier spiega a Margherita: «Ho avuto la fortuna di conoscere Nadia di persona, era una ragazza grintosa, una brava giornalista. Avevo timore di conoscerla: lei era un po’ alternativa, io nazional-popolare. Invece fu un incontro bellissimo, sono diventata ...

Fabio Volo a Domenica In sono contento del mio successo : Fabio Volo insieme a Mara Venier, a “Domenica In”, sono stati i protagonisti di un siparietto esilarante: «Se sono soddisfatto del mio successo? C’ho avuto un cu….o!». E Mara Venier ha colto la palla al balzo, rispondendogli per le rime: «Lo penso anch’io, ma mi sei troppo simpatico». Fabio Volo ha parlato di molti temi, dal libro in uscita alle sue esperienze artistiche. Ironizzando sulla sua carriera, Volo ha raccontato di essere ...

Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati/ "I motivi sono gravi" - Domenica Live - : Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati: l'ex Bonas spiega di aver preso lei la decisione 'i motivi sono gravi', saranno resi noti a Domenica Live?

Domenica In - Mara Venier ricorda la sua Venezia : 'Sono disperata' : Nella puntata di oggi, 17 novembre di Domenica In Mara Venier ha ricordato Venezia, città dove è nata e cresciuta, per via del maltempo e dell'alta marea che sta destando preoccupazione e dolore in Italia in queste ultime ore. La conduttrice si è collegata con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per esprimere la sua vicinanza e sostegno al capoluogo veneto e per poi lanciare un appello personale affinché vengano ultimati i lavori del Mose, un ...

