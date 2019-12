Doctor Who | il trailer della stagione 12 che arriva a gennaio

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=3aPfN 0WvK4 Una grossa crisi, una grossa e serissima crisi è quella che viene annunciata nel nuovododicesimadiWho. La longeva serie di fantascienzaBbc, che ormai dall’ottobre 2018 vede come protagonista Jodie Whittaker, la prima donna nei panni del multiforme Dottore, arriverà con i nuovi episodi proprio all’inizio dell’anno: la nuova clip di anticipazione diffusa in queste ore, infatti, precisa che la data di debutto è fissata per il 1°2020, per iniziare il decennio proprio all’insegna dei viaggi intergalattici e attraverso il tempo che sono come sempre veicolati da una stranissima cabina telefonica. Nel video vediamo come il Tredicesimo dottore annunci l’arrivo di una minaccia che potrebbe mettere in pericolo la sua incolumità. Ciò non scoraggia i fedeli compagni, interpretati ancora da Bradley Walsh, ...

