Dl Fisco | via libera a norme su carcere per evasori

Dl Fisco - via libera alle norme sul carcere dalla commissione Finanze. Italia Viva ha votato no : Via libera della commissione Finanze della Camera alle norme sul carcere per gli evasori senza un totale accordo nella maggioranza. Italia Viva ha infatti votato no. “Iv resta sempre contrario, votiamo no” dice il deputato Mauro Del Barba. Incassano comunque l’ok gli emendamenti dei relatori e del governo al dl Fisco che hanno cercato una sintesi all’interno della maggioranza: resta l’innalzamento complessivo delle pene ma sarà meno ...

Dl Fisco : passa la tampon tax - rinviate le multe per i seggiolini bebé. Ma sul carcere per gli evasori si continua a trattare : Sono andati avanti durante la notte i lavori della Commissione Finanza della Camera, ma non sono bastate 12 ore per chiudere il dl Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio. Manca un’intesa sia sulle compensazioni di appalti e subappalti, sia sul carcere per i grandi evasori. Sono diversi però gli emendamenti approvati, tra cui il taglio sulla tampon tax che fa scendere l’Iva dal 22% al 5% (ma solo sugli assorbenti compostabili, ...

?Cristina Chiabotto indebitata col Fisco : deve 2 - 5 milioni all'Agenzia delle Entrate. Avviata procedura "Salva suicidi" : Una pesante situazione debitoria col fisco ha costretto l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto a presentare l'avvio di una procedura di liquidazione, prevista dalla legge 3 del 2012, la...

Lotteria degli scontrini - emendamento dei relatori al dl Fisco la rinvia a luglio. E toglie le multe ai negozianti che non si adeguano : Un altro rinvio. La Lotteria degli scontrini prevista dalla legge di Bilancio per il 2017 del governo Gentiloni e tante volte rimandata slitta ancora. Nonostante Agenzia delle Dogane e Entrate, fino a due mesi fa, assicurassero che il provvedimento anti evasione sarebbe partito a gennaio 2020 come previsto. Garantendo ai consumatori di poter partecipare all’estrazione di premi mensili dai 10mila ai 50mila euro e un premio annuale da 1 ...

Dl Fisco : Conte - ‘al via ‘piano Italia cashless’ - nessuna categoria penalizzata’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nella manovra “c’è un articolato piano -‘Italia cashless’- che, senza penalizzare nessuna categoria produttiva o rendere più difficoltosa la vita ai cittadini, incentiva l’utilizzo di moneta elettronica in modo da favorire l’emersione dell’economia sommersa e realizza un piano corposo di contrasto all’evasione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte subito dopo ...

Manovra : Conte - ‘via libera Cdm a dl Fisco e l.bilancio’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Gualtieri ci ha informato del documento di programmazione e bilancio 2020 che invierà a Bruxelles e poi abbiamo approvato il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. L'articolo Manovra: Conte, ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.