Dl fisco | ok dalla commissione Le novità | scadenza 730 passa al 30 settembre | carcere

Dl fisco - via libera alle norme sul carcere dalla commissione Finanze. Italia Viva ha votato no : Via libera della commissione Finanze della Camera alle norme sul carcere per gli evasori senza un totale accordo nella maggioranza. Italia Viva ha infatti votato no. “Iv resta sempre contrario, votiamo no” dice il deputato Mauro Del Barba. Incassano comunque l’ok gli emendamenti dei relatori e del governo al dl Fisco che hanno cercato una sintesi all’interno della maggioranza: resta l’innalzamento complessivo delle pene ma sarà meno ...