Discarica abusiva con oltre 1050 tonnellate di rifiuti speciali sequestrata ad Altamura

Altamura - Discarica abusiva a cielo aperto : una denuncia : Emanuela Carucci A finire nei guai il titolare dell'azienda di smaltimento di rifiuti illeciti. Oltre ad essere denunciato, l'uomo dovrà pagare, tra ecotassa e ammende, 163mila euro Era una discarica abusiva a cielo aperto quella trovata ad Altamura, un Comune in provincia di Bari, dagli agenti della guardia di finanza. Si tratta di 1400 metri quadrati adibiti per i rifiuti speciali (1050 tonnellate). Il responsabile, un uomo di ...

Messina - sequestrata una Discarica abusiva di 12mila metri vicina al centro abitato : “Gravi danni ambientali” : Una maxidiscarica abusiva di 12mila metri a Gravitelli, in provincia di Messina, vicino al torrente e al noto eremo cinquecentesco di San Corrado, usata da ditte di costruzioni contigue ai clan. Questo quello che hanno trovato i finanzieri del comando provinciale di Messina e del reparto operativo aeronavale di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura. L’area è ora sotto sequestro. L’inchiesta riguarda ditte e ...

Gigantesca Discarica abusiva - lo scempio mai segnalato dai cittadini : "Paura dei boss" : La situazione è compromessa dal punto di vista ambientale: è scomparso, nel tempo, un intero strato montuoso. Il tutto a due...

Messina - sequestrata Discarica abusiva : 8.00 Una grande discarica abusiva, che ha "gravemente modificato la morfologia del territorio, con conseguenti pericoli di dissesto idrogeologico", è stata sequestrata a Messina dai finanzieri del comando provinciale. L'area di 12.000 metri quadri, sita in località Gravitelli vicino a un torrente, era stata riempita di rifiuti speciali. Sotto inchiesta ditte e società registrate anche come Onlus e riconducibili a una coppia vicina ad ambienti ...

Venezia : Gdf scopre a Cavarzere Discarica abusiva coperta da eternit : Venezia, 20 nov. (Adnkronos) - Il reparto aeronavale della Guardia di finanza di Chioggia ha sequestrato a Cavarzere (Ve) un'area di 1790 metri quadri e un immobile di 300 metri quadri adibito a gestione non autorizzata di circa 600 metri cubi di rifiuti. La scoperta è stata fatta durante l'attività

Milano : Discarica abusiva a Cinisello Balsamo - telecamere riprendono i colpevoli : Milano, 31 ott. (Adnkronos) - discarica abusiva a Cinisello Balsamo, nel milanese. A breve si conosceranno i nomi e i cognomi dei soggetti che nel pomeriggio di sabato 26 ottobre hanno scaricato abusivamente alcuni rifiuti ingombranti in viale Romagna. Sono stati ripresi dalla telecamera posizionata

Pavia : scoperta Discarica abusiva di 2000 metri cubi di rifiuti speciali : Milano, 16 ott. (Adnkronos) - A Vigevano, in provincia di Pavia, attraverso l’acquisizione di immagini satellitari, l'Arpa in collaborazione con la Polizia Locale, ha individuato un’area, circondata da campi agricoli, contenente un volume di circa 2000 metri cubi di rifiuti, depositati abusivamente

Cerignola - scoperta Discarica abusiva : tredici persone denunciate : Emanuela Carucci I terreni e i mezzi utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti hanno un valore stimato di 2,3 milioni di euro e sono stati sottoposti a sequestro Prosegue l’azione di monitoraggio della provincia di Foggia da parte dei carabinieri impegnati nella tutela ambientale per contrastare il fenomeno degli accumuli di rifiuti di ogni tipologia che avvelenano le terre della capitanata come di altre aree della Puglia. Nello ...

Roma - scoperta una Discarica abusiva tra i resti archeologici sotto la fontana di Trevi : Una discarica abusiva di calcinacci, barattoli di vernice e residui edili tra i resti archeologici sotto la fontana di Trevi. È la brutta sorpresa che si sono trovati davanti gli agenti di una pattuglia del reparto Tutela Ambiente e il personale della sovrintendenza durante un sopralluogo di routine nelle condotte sotterranee dell’Acquee Vergini presso via del Nazareno. Gli agenti si sono calati nelle botole con una scala a pioli ...