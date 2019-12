Discarica a cielo aperto | i carabinieri denunciano due persone

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSirignano (Av) – Permane alta in Irpinia l’attenzione deidel Comando Provinciale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati anche all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alla gestione illecita di rifiuti. Non è la prima volta, e probabilmente non sarà neppure l’ultima, che si individua unaabusiva. È successo qualche giorno fa a Sirignano dove idella Stazione di Baiano, hanno individuato una cinquantina di metri cubi di rifiuti speciali (costituiti principalmente da materiale vario proveniente da lavori di costruzioni e demolizioni edili) abbandonati all’interno di un’area comunale di circa 200 metri quadrati. L’attività svolta daiha permesso di deferite alla Procura della Repubblica di Avellino due, ritenute ...

